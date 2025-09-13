Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocam hoje alianças: e estas são as imagens da festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! Os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução trocaram alianças este sábado, 13 de setembro, numa cerimónia que contou com a presença de rostos bem conhecidos.

Entre os convidados, esteve Teresa Guilherme, que foi apresentadora da edição do reality show da TVI em que os dois se conheceram - e se apaixonaram.

Elisabete Moutinho, ex-concorrente do Secret Story, também fez parte da lista de convidados, assim como Ricardo Azedo, Zé Lopes, Rúben da Cruz e Nuno Ribeiro.

Percorra a nossa galeria e veja as primeiras imagens da cerimónia de sonho.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocaram hoje alianças, mas esta sexta-feira, 12 de setembro, organizaram uma festa de pré-casamento muito especial.

Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, partilharam algumas imagens desta celebração, que contou com a presença dos amigos mais próximos e dos familiares. O casalinho organizou o último jantar antes de serem oficialmente casados e as fotos são de fazer inveja a qualquer um.

Já nesta manhã, os amigos do casal desfrutaram de uns mergulhos na piscina da propriedade onde ficaram todos a pernoitar, antes da grande cerimónia. Jéssica Antunes mostrou-se ainda de robe, com o vestido de noiva na mão, pronta para se arranjar.

Percorra a nossa galeria e vejas as imagens da festa de pré-casamento de Jéssica e Rui Pedro.