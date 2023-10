Joana e Márcia em confronto aceso por causa de Monteiro. Saiba aqui tudo o que aconteceu!

A noite desta quinta-feira foi marcada por diversas polémicas e um confronto aceso entre Joana Sobral e Márcia Soares, por causa de Francisco Monteiro e da dinâmica criada por Márcia para esclarecer todos os assuntos.

Tudo aconteceu enquanto Márcia conversava com Francisco Vale sobre os últimos acontecimentos e Joana viu-se obrigada a intervir por não concordar com aquilo que estava a ser dito pela colega.

«Estou a ouvir coisas de incoerência e de falta de verdade onde eu estive presente, que não me estão a deixar confortável e não estou a gostar de ouvir. Estás a passar paninhos quentes. Quando eu contraponho contigo tu ficas calada e depois dizes as mesmas coisas que não fazem sentido», sublinhou.

Márcia respondeu: «Para mim fazem sentido, estou farta de falar do mesmo. A minha intenção foi falar com todos individualmente no cubo, ele sugeriu eu não ia dizer que não».

«Então não faças cenas. Vais ali, expões a situação, quando eu me sento ali contigo tu em algum momento me disseste isso. Vi coisas em ti que conheci agora. Em algum momento disseste que eu te fiz sentir assim? Estás a ser matreira. Não ponhas coisas na minha boca», reiterou Joana irritada.

A concorrente acrescentou: «Ofendeste o Zaza com o corpo dele» e Márcia interrompeu: «Isso para mim não foi negativo foi um elogio. Somos tão amigas e eu não percebo porque é que tu vais discutir os pontos daquilo que eu digo com o Zaza e depois vens ali com aquilo já tudo estudado».

«O Zaza é meu amigo aqui dentro eu tenho todo o direito», sublinhou Joana. Márcia interpelou: «Mas se tens duvidas em relação a mim esclareces comigo primeiro, não com toda a gente».

Esta última frase levou Joana a passar-se com Márcia: «Mas qual toda a gente? Eu falei contigo e com o Zaza só, para de criar situações onde elas não existem. Para de te vitimizar. És tu que estás a fazê-lo!».