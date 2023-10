Tensão no casal! Jéssica confronta Vale sobre alegados «olhares» de Soraia. Veja tudo aqui

Jéssica Galhofas encosta Francisco Vale à parede: «Tens de me explicar a ligação com a Soraia, que não estou a perceber?»

Esta noite, à hora do jantar, Jéssica Galhofas confrontou Francisco Vale sobre uns alegados olhares que Soraia Rodrigues faz para ele, mas o concorrente de Esposende nega tal acontecimento. Jéssica começa por «encostar o namorado à parede» e pede-lhe que explique qual é a sua ligação com Soraia: «Os de fora vêem os olhares que ela tem para ti (...) Eu tenho o direito de me sentir desconfortável, porque eu já não me sentia à vontade por causa daquilo das pernas... e agora vens-me dizer que tens uma boa ligação com ela? Eu não vejo ligação nenhuma!», afirma a concorrente da Costa da Caparica.

Francisco Vale contra-argumenta e diz que tem uma boa relação tanto com a Soraia como com a Mariana, o que deixa Jéssica com dúvidas, e tenta defender a sua posição: «Ela pode fazer os olhares que quiser, porque se eu não olhar de volta, qual é o problema? O que me importa é que tu tenhas confiança naquilo que temos», remata o ex-jogador de futebol.

Para finalizar a discussão, o concorrente de Esposende dá um abraço à namorada e diz: «Nunca vou fazer nada para te magoar», e em tom de brincadeira, Jéssica deixa lhe um aviso: «Põe-te fino!».

