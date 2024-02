Desafio Final recebe «uma das mais fortes concorrentes de sempre». E a casa tremeu!

Érica Silva é a nova concorrente do Big Brother – Desafio Final. Aquela que é «uma das mais fortes concorrentes de sempre dos reality shows em Portugal, entrou na casa mais vigiada do País a prometer agitar as águas do jogo.

Érica Silva tem 34 anos e vem da Madeira. Ficou conhecida em 2014 quando entrou no Secret Story 4, onde foi finalista. Mais tarde, sagrou-se vencedora do Secret Story – Desafio Final 2.

É considerada uma das veteranas dos reality shows em Portugal e até já participou em programas além-fronteiras.

Atualmente, vive na Madeira, onde é cabeleireira.

Conhecida pela sua personalidade forte e inconfundível, entra pela primeira vez no Big Brother como concorrente e promete não deixar nada por dizer.