Exclusivo APP TVI Reality: Bruno Savate compara Manuel Cavaco a 'planta venenosa'

Tensão em direto: Savate provoca Manuel Cavaco durante o Especial

Durante o Especial deste domingo, o ambiente ficou tenso na casa mais vigiada do país após o confessionário conjunto de Bruno Savate e Manuel Cavaco. Após saírem do confessionário, Savate mostrou-se visivelmente irritado e começou a reclamar com Cavaco, afirmando que já não confia mais nele e que se sente constantemente desiludido com o seu comportamento.

Numa sequência de comentários irónicos, Savate acusou Cavaco de ser uma “planta” e acrescentou, de forma provocatória, que até o podia pôr em sua casa, mas como é venenoso, seria um perigo para os seus gatos.

Apesar das provocações, Cavaco manteve-se calmo e não reagiu aos ataques, mantendo a postura tranquila que tem demonstrado ao longo do jogo.

O momento não passou despercebido ao público, gerando reações entre os fãs do programa nas redes sociais.

Veja o vídeo na nossa APP TVI Reality, na secção 'Vídeo do dia'.

Descarregue para Android ou IOS.