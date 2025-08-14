Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Durante semanas, foram vistos como uma das duplas mais unidas, influentes e difíceis de abalar dentro da casa. Catarina Miranda e Afonso Leitão formaram uma aliança que, apesar de nunca ter liderado, impunha respeito. Mas os números desta semana contam uma nova história, e mostram uma quebra inesperada na força desta dupla.

A atualização do Ranking de Popularidade trouxe reviravoltas que não passaram despercebidas. Com a saída de Eduardo Ferreira e Bruno de Carvalho, as posições foram naturalmente reconfiguradas. Mas nem todos saíram beneficiados.

Veja o Ranking de Popularidade desta semana:

1º Jéssica Vieira

2º Bruna

3º Ana Duarte

4º Kina

5º Fábio Paim

6º Catarina Miranda

7º Afonso Leitão

8º Viriato Quintela

No topo, Jéssica assume novamente a liderança, com uma presença cada vez mais segura com 79% de aprovação. Bruna sobe ao 2º lugar, após semanas de consistência. Ana Duarte mantém o seu lugar no pódio, e Kina surpreende ao subir para 4º. Fábio Paim, logo a seguir a conquistar o 5ºlugar.

Mais abaixo, Catarina Miranda desce para o 6º lugar, o que já seria motivo de conversa. Mas o que realmente está a dar que falar é a nova posição de Afonso Leitão, agora em 7ºlugar, apenas à frente de Viriato Quintela, que fecha o ranking em 8ºlugar. Cada vez mais afastado do destaque, o que afeta diretamente a presença de Catarina Miranda, que viu também o seu nome descer entre as preferências. A dupla, conhecida por ser praticamente inseparável e taticamente afinada, parece estar a perder força aos olhos do público.

Veja aqui a publicação da página de Instagram oficial do Big Brother:

Estas oscilações no Ranking demonstram que a opinião do público é muito dinâmica, reagindo rapidamente a mudanças de comportamento, alianças e atitudes dentro da casa.

Fique atento às próximas semanas para descobrir quem vai conquistar definitivamente o coração dos espectadores e garantir o lugar na final deste Big Brother Verão.