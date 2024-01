EXCLUSIVO: Após expulsão, Catarina Esparteiro confessa: «Há coisas que passaram os limites» Saiba tudo aqui!

Catarina Esparteiro: As fotografias mais sexys e cheias de estilo da nova concorrente do Big Brother

Catarina Esparteiro foi expulsa do Big Brother – Desafio Final. Em declarações exclusivas ao Digital da TVI, Catarina Esparteiro fez um balanço da sua participação «curta mas intensa» e revelou que chegou mesmo a ponderar a desistência.

Apesar de se ter «divertido» muitos, a agora ex-concorrente condena determinadas atitudes que aconteceram ao longo desta semana com as quais não se identifica e confessa que chegou a pensar em desistir.

«Face à última saída, estou muito tranquila, estou muito feliz. É como eu disse: diverti-me muito lá dentro, mas há coisas que já passam o limite e não me identificava muito neste tempo com algumas coisas», começou por dizer.

«Até pensei mesmo em desistir e falar com o Big para me ir embora. Não me identifiquei», revelou.

Catarina Esparteiro não foi a única a abandonar a casa mais vigiada do país. Em noite de dupla expulsão, Fábio Gonçalves também abandonou o jogo, depois de ter sido apontado como “planta” por Teresa Silva e António Bravo.

A noite ficou marcada pela dupla expulsão, que surpreendeu os concorrentes, e pela entrada inesperada de Francisco Monteiro no «Desafio Final». Recorde o momento: