Cheia de ciúmes, Catarina Miranda alerta Afonso Leitão: «Está-se a meter onde não é chamada»

O ambiente aquece dentro da casa. Daniela Santos decidiu chamar Afonso Leitão para uma conversa mais reservada, onde abordou de forma direta a forma como este tem gerido a sua relação com Catarina Miranda, principalmente em frente a Jéssica Vieira. Durante o momento, Daniela procurou aconselhar Afonso, lembrando-o de que Jéssica Vieira, por ser sua ex-namorada, merece respeito.

No entanto, a troca de palavras entre Daniela e Afonso não passou despercebida. Pouco tempo depois da conversa, Miranda mostrou-se visivelmente incomodada com a aproximação entre os dois e criticou a intervenção da colega:

“Está-se a meter onde não é chamada”, atirou Catarina Miranda, deixando clara a sua posição.

Perante a tensão, Afonso Leitão explicou que não vê mal em ouvir alguém em quem confia:

“Tudo é motivo de problema (…) Se eu estou a ter uma conversa com ela, se ela me chama para falar, eu vou”, defendeu-se o concorrente.

Miranda, por sua vez, reforçou o desconforto com o que considera ser uma insistência desnecessária por parte de Daniela:

“Para mim, uma pessoa que está constantemente a falar do mesmo assunto porque não é a primeira vez que ela diz isso da falta de respeito, já no primeiro dia (...) Se o Sérgio (Duarte) me dissesse isso, eu dizia: ‘Sérgio, vais-me desculpar, eu estou bem com ele, já me deste a tua opinião, agradeço imenso…’”

Afonso, ainda assim, reafirmou que valoriza as opiniões de quem considera próximo:

“Se é uma pessoa em quem confio, claro que ouço”, concluiu.

A situação levanta uma nova dúvida no jogo:

Estará Catarina Miranda desconfortável com a proximidade crescente entre Afonso e Daniela?