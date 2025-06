Manuel Cavaco esclarece tudo sobre Big Brother: «O público viu aquilo que...»

Manuel Cavaco é o expulso da semana no Big Brother 2025: “Mostrei quem sou”.

Na gala deste domingo, 15 de junho, Manuel Cavaco foi o concorrente expulso do Big Brother 2025. Natural de Alfragide, o participante foi o menos votado no 'duelo final' com Carina Frias, recebendo apenas 24% dos votos, contra os 76% da colega. A duas semanas do final do programa, Manuel despede-se da casa mais vigiada do país.

Já fora do jogo, e em conversa com a repórter digital do reality show, Ana Rita Vassalo, o agora ex-concorrente comentou a sua saída: «É um bocadinho morrer na praia, mas ao mesmo tempo é um sentimento de que mostrei quem sou e que o público viu exatamente aquilo que é o Manuel. Portanto estou tranquilíssimo».

Apesar da eliminação, o balanço que faz da experiência é bastante positivo: «Não poderia ter sido melhor. Podia, podia ter chegado ao fim, mas as pessoas que trago, a experiência em si, foi tudo muito melhor do que alguma vez tinha imaginado».

Na reta final do programa, Manuel revelou ainda quem gostaria de ver vencedor. «Para mim, eu tenho que apoiar a minha Carol. Se não for a minha Carol, que seja o Diogo», afirmou, referindo-se a Carolina Braga, a quem considera a melhor jogadora.

Veja abaixo:

Veja a primeira entrevista de Manuel Cavaco no «Dois às 10»:

Manuel Cavaco, o 16º concorrente expulso, juntou-se a Cláudio Ramos para uma conversa sobre a experiência. Manuel afirmou que viveu a experiência a 100% e que sai de cabeça erguida, sem arrependimentos. O ex-concorrente recordou alguns momentos marcantes da sua jornada e agradeceu o apoio recebido, aproveitando ainda para responder aos comentários de Márcia Soares. Saiba mais em TVI Player

Na gala, a comentadora afirmou que não conseguiu conhecer o concorrente durante a sua estadia na casa: «Quando te vi entrar ao início tinha muitas expectativas. Porém, acho que perdeste uma bela oportunidade para cresceres. Tenho muita pena porque não te conheço (...) Devias ter dado muito, muito, muito mais».

«Assustador», foi a palavra utilizada por Manuel Cavaco para descrever tudo aquilo que leu nas redes sociais a seu respeito.

«Quem realmente quis conheceu-me e sinto que fui ali verdadeiro», respondeu Manuel às palavras de Márcia.

A entrada de Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves na casa do Big Brother causou impacto — e nem todos os concorrentes reagiram da mesma forma à dinâmica. Manuel Cavaco, o mais recente expulso do reality show, revelou que se incompatibilizou com ambos, apesar de inicialmente ter tentado criar uma relação positiva: “Dei abertura para conhecer os dois, mas acabaram por me desiludir”, confessou Manuel, numa análise ao seu percurso e às interações que marcaram as últimas semanas na casa.

Em particular, Manuel apontou críticas mais incisivas a Luís Gonçalves, com quem protagonizou alguns momentos de tensão: “Muita coisa é retirada fora de contexto para extrapolar. Ele vence pelo cansaço.”

Manuel garantiu que sempre tentou manter uma postura ponderada, mas que não se reviu nas atitudes de Luís e Adrielle, o que acabou por afastá-lo da dupla.

Estas declarações surgem após a expulsão de Manuel, que tem aproveitado o pós-jogo para refletir sobre os momentos mais marcantes da sua experiência no programa e para esclarecer mal-entendidos que ficaram por resolver.