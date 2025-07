Ana Catharina critica e recusa-se a pronunciar o nome da rival no «Dois às 10»

Recém-expulsa do Big Brother – Desafio Final: Verão, Ana Catharina esteve no programa «Dois às 10», esta quarta-feira, onde voltou a demonstrar que a rivalidade com Catarina Miranda continua bem viva. Sem nunca pronunciar o nome da concorrente em questão, Ana Catharina lançou duras críticas, deixando claro o desconforto em relação à sua permanência na casa.

Durante a entrevista conduzida por Cristina Ferreira, a apresentadora questionou:

“Quem será a próxima vítima?”, referindo-se ao próximo expulso da casa mais vigiada do país.

A resposta foi firme, mas evasiva:

“É difícil prever, não é? A terceira concorrente, eu acho que é uma vergonha continuar no programa porque continua sustentando uma série de faltas de respeito.”

Apesar de não identificar diretamente Catarina Miranda, a crítica foi interpretada como uma referência clara à concorrente com quem manteve vários confrontos ao longo do programa. A omissão do nome reforçou a tensão entre ambas e marcou um dos momentos mais comentados da sua presença no «Dois às 10».

Recorde-se que Ana Catharina foi expulsa no passado domingo, 13 de julho, e a sua saída gerou várias reações entre os seguidores do programa, que continuam atentos às rivalidades dentro e fora da casa.