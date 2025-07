Sabia que... o pai do segundo filho de Catarina Siqueira é ator? E vai surpreender-se quando souber de quem é neto

Catarina Siqueira, prepara-se para ser mãe novamente. A atriz está grávida do segundo filho e o pai da criança é Henrique Pires de Carvalho, de 34 anos, neto do famoso ator Ruy de Carvalho. Este será o primeiro filho do jovem ator, que também segue carreira artística, dando continuidade ao legado familiar na representação.

O casal, que mantém uma relação há cerca de um ano, partilhou a novidade nas redes sociais no passado dia 29 de abril, através de um vídeo emotivo. Na legenda podia ler-se:

«O mais aceso diário de um apagão. 🤍»

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs e seguidores da ex-concorrente do Big Brother Famosos, que já é mãe de Luz, fruto da anterior relação com Marco Campos.

A revelação do sexo do bebé aconteceu em direto no programa «Dois às 10», da TVI, no dia 19 de junho. De forma carinhosa, foi a pequena Luz quem assumiu o protagonismo, rebentando um balão que revelou que o novo membro da família será um menino.

Nas redes sociais, Catarina Siqueira e Henrique Pires de Carvalho mostram-se mais unidos e felizes do que nunca. Esta terça-feira, 15 de julho, o casal publicou uma nova ecografia do bebé, acompanhada por uma citação emotiva retirada da canção "With Arms Wide Open", da banda Creed.

A tradução da mensagem em inglês é:

"De braços bem abertos

Sob a luz do sol

Bem-vindo a este lugar

Vou mostrar-te tudo

De braços bem abertos

De braços bem abertos"

A publicação terminava com uma mensagem comovente:

"Estamos à tua espera ❤️"

Nas redes sociais, as mensagens de carinho dos fãs, família e amigos multiplicam-se, refletindo o afeto e apoio que a atriz e Henrique Pires de Carvalho têm recebido neste momento tão especial.

A chegada deste bebé representa uma nova fase na vida da atriz, que se encontra agora integrada numa nova família que inclui um dos nomes mais prestigiados da televisão e teatro portugueses, Ruy de Carvalho.