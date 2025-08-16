Catarina Miranda desafia regras do Big Brother e enfrenta aviso do anfitrião

Um novo momento polémico marcou o Big Brother Verão e rapidamente "bombou" nas redes sociais. Catarina Miranda foi vista a tentar introduzir combinações de números no cadeado do misterioso cofre do passaporte para a final, uma ação que não passou despercebida ao Big Brother. A concorrente foi de imediato chamada ao confessionário.

Durante o Especial do Big Brother Verão, o soberano decidiu intervir diretamente, aproveitando a ocasião para reforçar, perante todos os participantes, as regras que regem o acesso ao cofre do passaporte, um dos elementos mais cobiçados da atual edição.

De forma clara e firme, o Big Brother lembrou que apenas os concorrentes que tiverem na sua posse cinco moedas e autorização prévia para entrar na sala dos códigos podem tentar desbloquear o cadeado. Esse momento só pode ocorrer quando for devidamente indicado, sendo nessa altura permitida a introdução de um código numérico de quatro dígitos, disponível na sala indicada.

A tentativa de Catarina Miranda, feita sem autorização e fora do contexto apropriado, motivou um aviso sério por parte do Big Brother, que destacou que qualquer violação das regras será alvo de consequências graves. O aviso foi claro e deixou os restantes concorrentes visivelmente atentos e em alerta.

Este episódio contribuiu para elevar a tensão dentro da casa, numa fase em que a disputa pelo passaporte para a final se torna cada vez mais acesa e qualquer deslize pode comprometer o percurso dos concorrentes.