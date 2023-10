Catarina Esparteiro reage à expulsão: «Sabia que podia sair, mas não desta forma». Veja aqui!

Catarina Esparteiro: As fotografias mais sexys e cheias de estilo da nova concorrente do Big Brother

Catarina Esparteiro foi a concorrente expulsa pelo público na gala de domingo passado, 15 de outubro. No final da gala, Catarina esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira, e mostrou-se injustiçada.

«Como é que entendes esta expulsão?”, questionou a repórter digital da TVI.

Catarina Esparteiro confessou que não estava à espera de sair: «Lá está, estive muito tranquila esta semana, passei uma semana incrível com os meus colegas, sabia que podia sair, mas não desta forma. Não estava muito à espera», começou por revelar.

«Na minha opinião não foi justo, mas é o que é…», acrescentou a ex-concorrente.

