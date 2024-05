Expulsão de Catarina Miranda divide opiniões na casa: Assista às fortes reações dos concorrentes ao momento inesperado

Com acesso ao quarto do líder, Daniela é alvo de duras críticas de Catarina Miranda por dormir na Esfera. Saiba porquê

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother ontem à noite, após ter tido uma atitude que pôs em risco o seu colega Gabriel Sousa. Um almoço que aparentemente parecia estar a decorrer de forma tranquila, termina com Miranda a partir um copo que estilhaçou no chão a atingiu Gabriel. Pode ver o momento aqui:

Durante a emissão especial do Big Brother, com Cláudio Ramos, o Big Brother transmitiu aos concorrentes a sua decisão. Catarina Miranda assistiu às imagens polémicas, assim como todos os seus colegas.

Após a expulsão de Catarina Miranda, os seus colegas reagiram de forma diferente. Após a mensagem final do Big Brother, Gabriel e Panelo dão um forte abraço e decidem juntos ir ajudar a colega a fazer a mala.

João Oliveira reagiu à expulsão de Catarina Miranda dizendo que seria incapaz de demonstrar qualquer afeto para com a ex-concorrente porque ela o estava constantemente a provocar e a dizer coisas que não eram corretas.

Após o que aconteceu ao almoço, João Oliveira foi ao confessionário e disse ao Big que a única decisão que podia ser tomada era a expulsão.

O concorrente, ainda no rescaldo da expulsão, referiu que a forma como lidava com Catarina Miranda era com frieza, ignorando o que ela fazia ou dizia porque "era a melhor forma de a contra-atacar".

Em conversa com Panelo, João Oliveira comentaram as atitudes da ex-concorrente e concordaram que a postura não era a mais correta. Catarina Miranda foi avisada por diversas vezes que não estava a ter os melhores comportamentos.

Carolina Nunes assume que Catarina Miranda vai fazer falta ao jogo, no entanto defende que as atitudes da colega "saíam muitas vezes fora da personagem". Carolina disse ainda que muitas das coisas que Miranda dizia não eram jogadas, mas sim verdades nas quais a própria acreditava.

Daniela Ventura referiu que "houve um antecedente" e que "não foi uma situação específica". Acrescentou ainda que as reações de Miranda iriam levá-la para "algo muito pior".

Continue a acompanhar tudo no Ao Minuto no Big Brother.