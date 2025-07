Drama, amor e negócios: saiba tudo o que mudou na vida de André Lopes

André Lopes, ex-concorrente do Big Brother, esteve esta manhã no programa Dois às 10 para falar sobre o que mudou na sua vida desde que saiu do reality show. A transformação física foi notória, mas o ex-participante sublinhou que também viveu um ano de grandes mudanças a nível pessoal e familiar.

“2024 foi um ano mesmo muito marcante”, começou por dizer. Depois de participar em duas edições do programa, André admite que a segunda saída foi mais difícil de gerir. “Saí de dois programas, na segunda edição a saída foi mais dura.”

Durante este período, viveu também o início e o fim de uma relação amorosa, que pela exposição mediática, trouxe desafios acrescidos. “Quando somos anónimos as coisas ficam sempre dentro de casa... quando temos uma relação que está exposta somos sempre alvo de críticas.”

No plano familiar, revelou ter passado por uma mudança no agregado: o afastamento do padrasto. “Cada um seguiu o seu caminho, e não há problema nenhum com isso”, acrescentou que esse distanciamento acabou por reaproximá-lo do pai.

Apesar das dificuldades, André garantiu que conseguiu manter o equilíbrio emocional. “Consegui não procurar ajuda... não tive uma depressão, mas podia ter caminhado para aí”, afirmou.

Atualmente, André mostra-se focado na vida pessoal e no crescimento do seu novo negócio, uma barbearia.