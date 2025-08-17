Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

Ao Minuto

00:58
Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País?
14:58

Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País?

00:54
Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão
02:37

Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão

00:44
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção
06:50

Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção

00:36
Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada
01:58

Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada

00:32
Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão
06:58

Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão

00:24
Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim
01:42

Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim

00:21
Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos
04:33

Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos

00:19
Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

00:16
Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas
06:28

Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas

00:09
O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão
05:20

O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão

23:56
Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país
06:12

Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país

23:52
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal
06:55

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

23:51
Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'
06:55

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

23:46
Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

23:32
Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe»
03:41

Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe»

23:25
A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade
01:14

A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade

23:24
Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

23:23
Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender»
04:00

Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender»

23:18
Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa
03:41

Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa

23:12
Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração
02:29

Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração

23:05
Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica

23:03
Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes
04:47

Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

22:58
Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes
03:45

Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes

22:57
Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história
06:10

Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história

22:53
Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda
02:56

Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda

Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

  Big Brother
  Ontem às 19:24
Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

Cristina Ferreira revelou um truque simples que a ajuda a resistir à tentação dos doces. A apresentadora partilhou com os seguidores o alimento natural que não dispensa e que considera essencial para manter uma alimentação equilibrada.

Cristina Ferreira voltou a arrasar nas redes sociais e, desta vez, com um conselho prático para quem sente dificuldade em resistir aos doces, mas quer emagrecer ou simplesmente manter uma alimentação mais saudável.

 A apresentadora da TVI revelou um truque que tem adotado para controlar os desejos por açúcar, que passa por incluir um alimento natural e nutritivo na sua rotina diária.

No seu perfil oficial, Cristina partilhou uma fotografia onde aparece um frasco com tâmaras, um fruto que não dispensa e que, segundo ela, a ajuda a evitar as tentações doces.

Um dos meus truques para evitar comer doces é comer uma tâmara a seguir ao almoço. Adoro”, escreveu a apresentadora, explicando de forma simples e direta a sua estratégia.

Este hábito alimentar, além de contribuir para controlar o apetite por açúcar, é também valorizado pela apresentadora pela sua praticidade, uma vez que leva sempre consigo o pequeno frasco com tâmaras para garantir que mantém este cuidado ao longo do dia.

Esta dica vem reforçar a importância de escolhas alimentares conscientes para quem procura emagrecer sem grandes sacrifícios, privilegiando sempre alimentos naturais e nutritivos.

Depois de ir parar ao hospital, Cláudia Nayara anuncia que está grávida

Há 3h e 9min

Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Há 3h e 12min

Solteira, Carolina Braga recebe visita inesperada

Ontem às 21:12

Joana Diniz faz declaração de amor a ex-concorrente: «Amor da minha vida»

Ontem às 19:31

Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim»

16 ago, 21:40

Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto

16 ago, 16:31
Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Ontem às 23:24

Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

Ontem às 19:24

Cristina Ferreira descobriu o acessório do Verão. Veja por que todos falam dele

7 ago, 21:31
04:47

Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

Ontem às 23:03

Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Há 3h e 12min
Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Há 3h e 12min

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

Há 3h e 33min

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Ontem às 23:46

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Ontem às 23:24

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica

Ontem às 23:05
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

Ontem às 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Após expulsão do "Big Brother Verão", Fábio Paim troca palavras com avó de Catarina Miranda

Há 2h e 46min

"Big Brother Verão": Ana Duarte é a nova líder... e toma decisão importante!

Há 3h e 19min

"Big Brother Verão". Fábio Paim é expulso: saiba como reagiu!

Há 3h e 45min

Revelada coincidência arrepiante entre o "Big Brother Verão"... e o falecido pai de Viriato Quintela!

Há 3h e 51min

Viriato Quintela chora ao recordar a morte do pai: "O meu grande herói, que julgava ser imortal..."

Há 3h e 59min
Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

Ontem às 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

Ontem às 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

Ontem às 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

Ontem às 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Ontem às 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
