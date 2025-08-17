Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

Cristina Ferreira voltou a arrasar nas redes sociais e, desta vez, com um conselho prático para quem sente dificuldade em resistir aos doces, mas quer emagrecer ou simplesmente manter uma alimentação mais saudável.

A apresentadora da TVI revelou um truque que tem adotado para controlar os desejos por açúcar, que passa por incluir um alimento natural e nutritivo na sua rotina diária.

No seu perfil oficial, Cristina partilhou uma fotografia onde aparece um frasco com tâmaras, um fruto que não dispensa e que, segundo ela, a ajuda a evitar as tentações doces.

“Um dos meus truques para evitar comer doces é comer uma tâmara a seguir ao almoço. Adoro”, escreveu a apresentadora, explicando de forma simples e direta a sua estratégia.

Este hábito alimentar, além de contribuir para controlar o apetite por açúcar, é também valorizado pela apresentadora pela sua praticidade, uma vez que leva sempre consigo o pequeno frasco com tâmaras para garantir que mantém este cuidado ao longo do dia.

Esta dica vem reforçar a importância de escolhas alimentares conscientes para quem procura emagrecer sem grandes sacrifícios, privilegiando sempre alimentos naturais e nutritivos.