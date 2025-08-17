Solteira, Carolina Braga recebe visita inesperada

Numa fase em que ultrapassa o fim do namoro com Diogo Bordin, relação que nasceu no Big Brother 2025, Carolina Braga recebeu uma visita inesperada que trouxe conforto e alegria. Os amigos e também ex-concorrentes de reality show, Solange Tavares e Nelson Fernandes, encontraram-se com Carolina num bar para lhe fazer companhia, partilhando um momento de descontração e amizade.

A ex-concorrente partilhou o momento num story, no Instagram, onde escreveu: «Visita dos amigos 🩵»

O romance entre Carolina Braga e Diogo Bordin, que teve início durante a participação no Big Brother 2025 da TVI, terminou oficialmente, na passada quarta-feira, dia 13 de agosto. O ex-casal divulgou uma mensagem conjunta nas redes sociais a anunciar a decisão de seguir caminhos separados.

“Sentimos muito carinho e respeito um pelo outro, por isso pedimos que preservem a nossa privacidade neste momento e evitem comentários ou especulações desnecessárias. Pedimos respeito um pelo outro. Agradecemos muito o carinho de todos. Carol e Diogo”, pode ler-se no comunicado.

O texto, assinado por ambos, reforça que a separação foi decidida de forma consciente e respeitosa, apelando à compreensão dos fãs e solicitando que não se especule sobre as razões que levaram ao fim da relação.

Desde então, Carolina e Diogo têm partilhado nas redes sociais momentos que revelam o seu processo de recuperação emocional.