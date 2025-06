Dos realities à agricultura. O plano de vida surpreendente de Miguel Vicente

Miguel Vicente surpreendeu Cláudio Ramos ao revelar que está a investir numa nova profissão, muito diferente dos reality shows. O algarvio esteve no Dois às 10 a apresentar o filho, Duarte, de cinco meses, e a sua marca: a burn it. A par disso, Miguel Vicente anunciou que se prepara para investir numa área completamente diferente dos reality shows. «Eu formei-me em agricultura, eu sou um jovem agricultor. Já submeti o meu projeto», contou Miguel Vicente, revelando que se prepara para produzir medronho. «Vou fazer vários hectares para fazer a bebida Burn it».

Filho de Miguel Vicente já é um «diabo loiro»

A marca Burn It nasce como uma homenagem às frases mais icónicas de Miguel Vicente no reality show da TVI. Entre elas, destaca-se a popular expressão “deixa arder”, que se tornou viral e lhe valeu o apelido carinhoso de Diabo Loiro, nome pelo qual continua a ser reconhecido pelos fãs.

Com orgulho, Miguel Vicente vestiu o pequeno Duarte a rigor: o bebé apareceu em antena com um body exclusivo da marca Burn It, estampado com a imagem de um pequeno “diabo loiro”, em alusão ao pai. É o verdadeiro caso de "tal pai, tal filho" — e os fãs não resistiram à ternura do momento.

