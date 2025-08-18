Com o coração apertado. Soraia Moreira despede-se do namorado

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, partilhou com os seguidores um momento especial e emotivo vivido com o namorado, Daniel Guerreiro. O casal, que celebrou recentemente cinco anos de relacionamento, prepara-se agora para enfrentar alguns dias de separação.

No passado sábado, dia 16 de agosto, Soraia recorreu ao Instagram para assinalar a partida de Daniel, que irá viajar para o Vietname e Tóquio, uma experiência que, desta vez, será vivida a solo.

Apesar do tom bem-humorado da publicação, a mensagem deixou transparecer o carinho e a cumplicidade que continuam a unir o casal desde que se conheceram na casa mais vigiada do país.

«E o meu homem que vai para o Vietname e Tokyo sem mim?! 🌍🤣 Estou a brincar, estou MUiiiTo feliz por ele, como podem comprovar no TikTok 😂😂😂», escreveu Soraia na legenda do registo partilhado.

A despedida divertida conquistou os seguidores, que reagiram com mensagens de apoio e elogios à relação entre os dois ex-concorrentes do Big Brother, considerada por muitos uma das mais genuínas nascidas no programa.