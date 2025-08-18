Ele é só músculos. A transformação impressionante de André Lopes

A metamorfose física de André Lopes está a dar que falar nas redes sociais. O ex-concorrente do Big Brother 2023 surpreendeu ao partilhar o resultado de uma impressionante transformação corporal e as imagens que tem vindo a partilhar nas redes sociais, não deixam margem para dúvidas: ele está em excelente forma e exibe agora um físico de fazer inveja.

Personal trainer de profissão e apaixonado por desporto, André recorreu à sua conta oficial de Instagram para mostrar aos seguidores o impactante antes e depois, acompanhado de uma reflexão pessoal sobre o processo de mudança.

“Mais do que a transformação física que estão a ver, foi a mudança emocional que não se vê!”, escreveu o ex-participante do reality show da TVI.

Apesar de sempre ter estado ligado ao universo do fitness, o agora o ex-concorrente, revelou que nem sempre foi fácil manter o foco, especialmente em momentos mais exigentes da sua vida pessoal.

“Como personal trainer, sempre fui apaixonado por desporto e fitness, mas em momentos difíceis perco o foco no treino e na alimentação”, confessou.

Hoje, André Lopes mostra-se orgulhoso do caminho percorrido e da disciplina que o levou a alcançar um corpo musculado, definido e visivelmente mais saudável. O resultado? Um verdadeiro exemplo de superação e motivação.

“Não podia estar mais feliz pelo resultado e por voltar a sentir-me bem comigo mesmo, física e mentalmente! 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦ã, 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼 𝗦ã𝗼!”, escreveu, num tom emocionado.

A publicação não tardou a gerar reações positivas, com inúmeros comentários de apoio e elogios ao percurso de superação do ex-concorrente.