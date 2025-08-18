Zé Lopes desata a chorar no comboio e faz partilha emocionante

Zé Lopes, apresentador da TVI e do V+, partilhou no passado domingo, dia 17 de agosto, um desabafo comovente através da sua conta de Instagram. Numa publicação marcada pela emoção, o comunicador revelou estar a viver um momento de profunda gratidão, nostalgia e amor pelas suas origens.

“Escrevo-vos este desabafo a chorar no comboio feito palerma. Mas desengane-se quem pensa que estou triste. São lágrimas de felicidade, de realização e de alguma nostalgia”, começa por escrever.

De regresso ao Norte, a terra onde cresceu, Zé Lopes confessou sentir que é ali que verdadeiramente pertence, mesmo que Lisboa o tenha acolhido da melhor forma possível. O sentimento de pertença, explicou, vive-se nos gestos simples e nos detalhes do dia a dia: da melancia cortada com carinho pela mãe ao silêncio cúmplice do pai quando percebe que o filho está prestes a adormecer no sofá.

“Sinto na mãe que me corta a melancia com todo o carinho e no pai que apaga a televisão e muda de cómodo quando percebe que estou prestes a adormecer no sofá”, escreveu.

Na mensagem, o apresentador também destacou o apoio de amigos de longa data e a forma calorosa como é recebido por todos, seja nas festas populares, seja por quem o viu crescer, ainda antes da fama.

“Sinto nas festas e romarias onde sou abordado por muitos que acompanham o meu trabalho na televisão e onde reencontro os que me conhecem desde sempre. Desde o tempo em que ainda não era o Zé Lopes, mas já era o Zezé.”

Recordando os tempos em que trabalhava a servir copos em bares e discotecas, Zé sublinha que já naquela altura partilhava com todos o seu maior sonho, o de trabalhar em televisão. Um sonho que hoje é realidade, mas que, segundo o próprio, terá sempre raízes bem definidas.

“Felizmente, a vida deu-me a oportunidade de o realizar diariamente. [...] Estou convicto que o encerrar do ciclo será aqui. Porque eu sei onde ainda quero chegar, mas nunca me esqueço de onde vim. E aqui é o meu lugar feliz.”

Apesar da emoção do regresso ao Norte, o apresentador termina a mensagem com uma nota de compromisso profissional, reforçando que estará de volta ao ecrã na manhã seguinte:

“Amanhã às 9h volto a estar convosco, em direto do @vmaisoficial, para honrar a vida que escolhi.”