Francisco Monteiro e Márcia Soares cruzam-se na festa da TVI, mas o inesperado aconteceu

Francisco Monteiro e Márcia Soares não faltaram à festa dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril. Contudo, o vencedor do Big Brother 2023 e a finalista não fotografaram juntos. Márcia Soares foi à festa acompanhada por Inês Simões e não pelo amigo especial, com quem trocou beijinhos dentro da casa do Desafio Final.

Recentemente, Francisco Monteiro esclareceu que se dá bem com a amiga especial, mas que não vai ceder a pressões para formar casal. «Cada um está a construir o seu caminho», frisou.

Francisco Monteiro esclareceu: «Eu e a Márcia damo-nos bem (…) as pessoas têm é de perceber que podem gostar de nós como pessoas individuais e não tanto e apenas só como um casal»

O vencedor do Big Brother 2023 confessou que se sente «pressionado» pelos fãs para forçar uma relação com Márcia Soares e confessou: «As pessoas têm que se pôr um bocadinho no nosso lugar, imaginar se houvesse alguém a tentar condicionar a vida amorosa. É uma pressão gigantesca! Nós damo-nos bem, somos amigos, mas cada um está a construir o seu caminho».

«As pessoas têm que perceber que, neste momento, para além de uma amizade não existe nada … Desejo-lhe o melhor», acrescentou.

Recorde-se que Márcia Soares e Francisco Monteiro deram a primeira ‘beijuta’ à vista de todos no momento em que Márcia Soares abandonou a casa do Big Brother – Desafio Final.

A história dos dois começou no «Big Brother 2023», onde se conheceram e foram antagonistas de jogo. Contudo, inesperadamente também se aproximaram, numa relação de altos e baixos.

Francisco admitiu desde cedo uma atração por Márcia, mas a história dos dois não foi fácil, tendo divergido a nível de jogo diversas vezes e sendo por isso difícil uma aproximação.

O ex-concorrente fala-nos da entrevista que deu à revista «Cristina», e da qual foi capa, e explica que está focado em aproveitar esta oportunidade que a participação no reality show lhe deu.