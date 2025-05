Claudio Ramos faz desabafo: «Uma vergonha para os 51 anos de liberdade…»

Claudio Ramos manifestou-se este domingo sobre as eleições em Portugal. Num texto partilhado no Instagram, o apresentador do Big Brother 2025 lamentou os últimos resultados e não deixou nada por dizer.

«As primeiras prospecções apontam para que a nossa democracia esteja de luto. Enquanto continuarmos a pensar que está tudo garantido, corremos um sério risco», começou por referir Claudio Ramos.

O apresentador continuou: «Votar não é um capricho, nem uma coisa que se faça para conseguir uma foto para ilustrar o feed. Votar é a única coisa que temos na mão para garantir que somos livres numa democracia como ela deve ser e com tudo o que significa».

«Nestas eleições, além do voto irresponsável que mete muita coisa em causa, a abstenção foi alucinante e o resultado pode ser uma vergonha para os 51 anos de liberdade conseguida a pulso e à custa de muitos.Talvez, a partir de agora, se lembrem que depositar nas mãos de uns o futuro de todos é arriscado e perigoso», concluiu.