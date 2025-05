Miguel Azevedo casou-se e marcaram presença vários convidados surpreendentes na cerimónia

O amor venceu: Miguel Azevedo e Tatiana Lopes casam-se em cerimónia romântica — veja as novas imagens

O amor triunfou! Miguel Azevedo e Tatiana Lopes deram finalmente o nó este sábado, 17 de maio, numa cerimónia emotiva e repleta de simbolismo, que reuniu família, amigos e muitos sorrisos.

O casal, que já passou por altos e baixos ao longo da relação, selou agora oficialmente o seu compromisso com uma festa que espelhou cumplicidade, felicidade e superação.

Nas redes sociais, começaram a surgir as primeiras imagens do casamento — e as mais recentes fotografias partilhadas por Miguel Azevedo no Instagram encantaram os fãs. Nelas, pode ver-se Tatiana deslumbrante num vestido de noiva digno de uma princesa, enquanto Miguel mostrou-se de fato azul claro, ao lado da mulher e dos filhos, Noa e Gabriel.

Entre os convidados esteve o pasteleiro Marco Costa, amigo próximo do noivo desde a participação de ambos no Big Brother Famosos de 2022. Marco não quis faltar ao grande dia e partilhou também algumas imagens exclusivas da cerimónia, na companhia da noiva, Carolina Pinto. A presença do casal foi notada e celebrada, demonstrando a forte amizade que se mantém desde a experiência televisiva.

As novas imagens do casamento mostram um ambiente de pura felicidade: danças, abraços emocionados, e uma festa animada ao som de música ao vivo. Tatiana surgiu sempre sorridente, rodeada de amigas e com os filhos ao colo em vários momentos tocantes captados pelas câmaras.

O casamento de Miguel Azevedo e Tatiana Lopes é, sem dúvida, uma celebração do amor em todas as suas formas — pelo companheirismo, pela família, pela segunda oportunidade e por tudo o que ainda está por vir.