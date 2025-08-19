A final do Big Brother Verão tem uma surpresa e nós revelamos qual é

O evento que assinala o encerramento da edição de verão do Big Brother vai realizar-se ao ar livre, no emblemático Parque dos Poetas, em Oeiras, e a entrada é livre para todos os que quiserem assistir ao vivo à emocionante decisão.

Pela primeira vez, a gala final será realizada de maneira inédita. O formato inova ao levar a grande despedida para um espaço público, proporcionando uma experiência inesquecível para os fãs do programa.

A data também foge ao habitual: em vez de domingo, a final terá lugar na sexta-feira, dia 12 de setembro, prometendo uma noite única, sob as estrelas, cheia de emoções e momentos marcantes.

Com acesso gratuito, esta é uma oportunidade rara para o público viver ao vivo a intensidade de uma final do Big Brother. O ambiente promete ser de festa, emoção e muita participação popular.

Leia aqui o comunicado da TVI:

Big Brother Verão prepara-se para uma final inédita ao ar livre!

No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe em direto a Gala Final do Big Brother Verão, numa emissão especial.

Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto esta noite memorável.

Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto.