Esta concorrente perdeu a barriga em tempo recorde e esta foi a fórmula que usou

Elisabete Moutinho, de 34 anos, está a dar que falar nas redes sociais depois de revelar o resultado de uma impressionante transformação física. A ex-concorrente de reality shows, que foi mãe recentemente, partilhou com os seguidores o processo que viveu ao longo dos últimos meses, e a reação não podia ser mais entusiasta.

Mãe de Valentina, de 1 ano, e de Benjamin, nascido a 15 de janeiro deste ano, Elisabete recuperou a forma física de forma notável num curto espaço de tempo.

“Durante os últimos 3 meses, renasceu uma nova Elisabete. Depois de um pós-parto e no meio da correria com dois filhos, sim, foi possível encontrar tempo e energia para mim. Aceitei este desafio e dei tudo de mim porque gosto de me superar e queria muito mostrar resultados”, partilhou nas redes sociais.

No mesmo testemunho, Elisabete Moutinho destacou os resultados alcançados: perdeu 3 quilos e reduziu 5 centímetros de perímetro abdominal. Comprometida com os treinos, não deixou que os desafios da maternidade interferissem com o plano que traçou. Quando não podia ir ao ginásio, treinava em casa, mesmo nos dias de maior cansaço.

“Hoje olho-me ao espelho e vejo não só uma transformação no corpo, mas uma mulher ainda mais confiante, mais feliz, com energia para viver cada momento ao lado dos meus filhos”, acrescentou.

A transformação física de Elisabete Moutinho não passou despercebida e já se tornou viral, inspirando muitas outras mães que enfrentam os desafios do pós-parto.