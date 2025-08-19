Kina e Viriato Quintela: Conheça o que os une fora da casa

Kina e Viriato Quintela, ambos concorrentes do Big Brother Verão, têm trajetórias distintas, mas uma pessoa em comum que marcou profundamente os seus caminhos no mundo televisivo: Ana Bola.

A estilista revelou que a sua entrada no programa da TVI deveu-se a uma recomendação direta de Ana Bola, que sempre manteve uma relação de proximidade e afeto com Kina. Esta influência foi decisiva para que fosse convidada a participar no reality show.

Já Viriato Quintela recorda que foi Ana Bola quem lhe abriu as portas da representação na televisão. Em entrevista no podcast «Oh Filhos, Calem-se», que apresentava com Ricardo Azedo, o ator contou que Ana Bola o convidou para integrar um programa de talentos, dando-lhe a primeira oportunidade na televisão.

O contato inicial entre Viriato e Ana Bola aconteceu quando ele apresentava um programa numa estação do Porto e a convidou para participar. A partir daí, criou-se uma relação de respeito e amizade. Viriato considera Ana Bola como a sua madrinha televisiva, reconhecendo-lhe um papel fundamental no arranque da sua carreira como ator.

Assim, apesar das diferenças profissionais, ambos os concorrentes do Big Brother Verão partilham o impacto de Ana Bola, cuja presença foi determinante no percurso de ambos.