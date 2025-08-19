Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

Já está aberta a votação onde pode participar de forma gratuita na app oficial TVI Reality e ajudar a decidir qual dos concorrentes deverá enfrentar um desafio inédito no programa.

A pergunta que está a ser colocada aos utilizadores é simples: “Quem deve congelar e enfrentar répteis sem poder reagir?”. Entre os concorrentes disponíveis para votação encontram-se Afonso Leitão, Ana Duarte, Bruna, Catarina Miranda, Jéssica Vieira, Kina e Viriato Quintela.

A votação está aberta a todos, sem qualquer custo, e permite que o público influencie diretamente naquilo que se passa na casa mais vigiada do País. Para participar, basta descarregar a app TVI Reality e registar o seu voto.