Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

22:44
A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? - Big Brother
01:03

A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão?

22:36
«Eu amei muito, muito, muito o Afonso...»: Jéssica Vieira abre o coração em direto - Big Brother
01:53

«Eu amei muito, muito, muito o Afonso...»: Jéssica Vieira abre o coração em direto

22:33
Jéssica Vieira deixa uma porta aberta para um futuro com Afonso Leitão? Eis a resposta - Big Brother
01:16

Jéssica Vieira deixa uma porta aberta para um futuro com Afonso Leitão? Eis a resposta

22:25
«Está apaixonada?»: A pergunta de Maria Botelho Moniz que levou à confissão mais esperada - Big Brother
01:30

«Está apaixonada?»: A pergunta de Maria Botelho Moniz que levou à confissão mais esperada

22:23
«Eu sei o que ele sente por mim (...) O olhar não mente»: Miranda acredita que o sentimento por Afonso é correspondido - Big Brother
03:04

«Eu sei o que ele sente por mim (...) O olhar não mente»: Miranda acredita que o sentimento por Afonso é correspondido

22:13
«Para de manipular situações a teu favor, chega!»: Jéssica perde as estribeiras com Miranda e o barraco instala-se - Big Brother
03:51

«Para de manipular situações a teu favor, chega!»: Jéssica perde as estribeiras com Miranda e o barraco instala-se

22:06
Bate-boca em direto entre Miranda e Jéssica: «Tenho aqui uma pessoa que não me é nada a mandar-me recados» - Big Brother
03:01

Bate-boca em direto entre Miranda e Jéssica: «Tenho aqui uma pessoa que não me é nada a mandar-me recados»

21:59
Miranda faz duras acusações a restantes mulheres da casa e assegura: «Quem tenho ao meu lado é o Afonso» - Big Brother
02:34

Miranda faz duras acusações a restantes mulheres da casa e assegura: «Quem tenho ao meu lado é o Afonso»

21:46
Afonso exalta-se com Miranda e concorrente atira «Não gosto de ti como amigo...» - Big Brother
02:33

Afonso exalta-se com Miranda e concorrente atira «Não gosto de ti como amigo...»

20:19
Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo - Big Brother
05:43

Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo

20:16
«Eu e tu não temos absolutamente nada»: Afonso não dá hipótese a Miranda e esta acaba... a chorar - Big Brother
03:52

«Eu e tu não temos absolutamente nada»: Afonso não dá hipótese a Miranda e esta acaba... a chorar

20:07
Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro - Big Brother

Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro

20:03
«Entrei aqui ainda a gostar dele... e gosto»: Em lágrimas, Jéssica assume por fim sentimento por Afonso - Big Brother
03:37

«Entrei aqui ainda a gostar dele... e gosto»: Em lágrimas, Jéssica assume por fim sentimento por Afonso

19:54
«Não faças filmes na tua cabeça»: A sós, Afonso esclarece 'coração apertado' de Miranda? - Big Brother
04:10

«Não faças filmes na tua cabeça»: A sós, Afonso esclarece 'coração apertado' de Miranda?

19:46
Kina e Viriato Quintela: Conheça o que os une fora da casa - Big Brother

Kina e Viriato Quintela: Conheça o que os une fora da casa

19:39
«Tu és o meu ponto fraco»: O momento a dois de Jéssica e Afonso que deixou Miranda no chão - Big Brother
05:08

«Tu és o meu ponto fraco»: O momento a dois de Jéssica e Afonso que deixou Miranda no chão

19:37
O elefante rebelde entrou na casa do Big Brother e deixou a cara de dois concorrentes... 'feitas num bolo' - Big Brother
04:40

O elefante rebelde entrou na casa do Big Brother e deixou a cara de dois concorrentes... 'feitas num bolo'

19:24
O tema [sensível] do corpo das mulheres que deixou duas concorrentes em lágrimas - Big Brother
03:14

O tema [sensível] do corpo das mulheres que deixou duas concorrentes em lágrimas

19:14
Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão - Big Brother

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

19:09
Nova 'concorrente' entra na casa do Big Brother e deixa um 'presente' - Big Brother
06:06

Nova 'concorrente' entra na casa do Big Brother e deixa um 'presente'

19:04
«É tipo Pocahontas, perfeita»: Há borboletas no estômago de Viriato perante Ana Duarte? - Big Brother
03:18

«É tipo Pocahontas, perfeita»: Há borboletas no estômago de Viriato perante Ana Duarte?

19:02
Piquenique da líder une críticas a Catarina e Afonso e arranca provocações no jardim - Big Brother
03:46

Piquenique da líder une críticas a Catarina e Afonso e arranca provocações no jardim

18:41
Novo avião para Catarina Miranda provoca reações curiosas em duas concorrentes - Big Brother
01:18

Novo avião para Catarina Miranda provoca reações curiosas em duas concorrentes

18:37
«Via a barriga a crescer, mas não existia nada lá dentro»: Jéssica Vieira partilha dor que a irá acompanhar para sempre - Big Brother
03:20

«Via a barriga a crescer, mas não existia nada lá dentro»: Jéssica Vieira partilha dor que a irá acompanhar para sempre

17:44
«Queriam tirar-me o bebé»: Kina do Big Brother expõe drama vivido na juventude - Big Brother

«Queriam tirar-me o bebé»: Kina do Big Brother expõe drama vivido na juventude

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

  • Big Brother
  • Há 3h e 45min
Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão - Big Brother

Já está a decorrer na app TVI Reality, a votação para ajudar a decidir qual dos concorrentes deverá enfrentar um desafio inédito no programa.

Já está aberta a votação onde pode participar de forma gratuita na app oficial TVI Reality e ajudar a decidir qual dos concorrentes deverá enfrentar um desafio inédito no programa.

A pergunta que está a ser colocada aos utilizadores é simples: “Quem deve congelar e enfrentar répteis sem poder reagir?”. Entre os concorrentes disponíveis para votação encontram-se Afonso Leitão, Ana Duarte, Bruna, Catarina Miranda, Jéssica Vieira, Kina e Viriato Quintela.

A votação está aberta a todos, sem qualquer custo, e permite que o público influencie diretamente naquilo que se passa na casa mais vigiada do País. Para participar, basta descarregar a app TVI Reality e registar o seu voto.

