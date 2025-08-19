Todos pensam que se chama Bruna, mas não é assim: a história do nome que mudou a sua vida

A concorrente do Big Brother Verão é oficialmente Liliana Figueiredo, mas poucos a reconhecem por este nome. Conhecida do público como Bruna, a participante carrega uma história de superação e música que explica a origem do seu nome artístico.

Desde muito jovem, a música foi o seu refúgio e uma paixão que a acompanhou nos momentos mais difíceis da sua vida. No início da sua carreira artística, surgiu uma oportunidade única no panorama da música romântica portuguesa: uma editora procurava formar uma nova dupla romântica nacional para colmatar uma lacuna no mercado.

Liliana foi uma das jovens escolhidas para integrar esse projeto, mas o destino reservava uma coincidência curiosa, a outra cantora selecionada tinha exatamente o mesmo nome próprio. Perante a necessidade de se distinguirem, Liliana adotou o nome artístico “Bruna”, dando origem à dupla “Bruna & Liliana”.

O sucesso não tardou. Juntas, conquistaram um Disco de Ouro e realizaram centenas de concertos por todo o país, tornando-se uma referência no género romântico português. Com o tempo, a artista decidiu seguir uma carreira a solo, mantendo o nome artístico com que ficou conhecida do público.

Hoje, no Big Brother Verão, continua a ser tratada por Bruna, enquanto o seu nome verdadeiro, Liliana Figueiredo, permanece desconhecido para muitos. Uma história marcada por talento, resiliência e escolhas que moldaram o percurso de uma artista determinada a deixar a sua marca.