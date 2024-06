João Oliveira pondera desistir do jogo! Concorrente desaba em lágrimas: «A única pessoa que me fazia aguentar estar aqui era a Carol»

Estas últimas semanas, a casa da Malveira tem estado ao rubro com várias discussões. Nomeadamente entre Fábio Caçador, Daniela Ventura, Inês Morais, David Maurício e João Oliveira.

Após uma grande discussão na sala, João Oliveira abandonou a conversa e dirigiu-se ao confessionário desabando em lágrimas.

O concorrente, em lágrimas, ponderou desistir do jogo: «O que é que eu preciso de fazer para sair daqui? Não vou ficar cá 5 dias contra 4 pessoas. Até agora ninguém se dava uns com os outros e agora já se dão incrivelmente bem. Não estou para aturar isto. Nem me apetece olhar para a cara deles. A única pessoa que me fazia aguentar estar aqui era a Carol», disse.