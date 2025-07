Decisões, Emoções e Despedidas: Uma Gala que vai mexer com tudo no Big Brother Verão

Este domingo, o Big Brother Verão promete uma gala repleta de surpresas, emoções intensas e decisões que podem mudar o rumo do jogo. Um dos cinco nomeados – Bruna, Viriato Quintela, Manuel Melo, Afonso Leitão ou Catarina Miranda – vai despedir-se, hoje, da casa mais vigiada do país.

A tensão entre os concorrentes cresce à medida que se aproxima o momento da expulsão. A pergunta impõe-se: quem abandona hoje o Big Brother Verão?

Desafios estratégicos marcam a noite

Sob o mote «Que caminho irão escolher?», os concorrentes serão desafiados a tomar decisões cruciais, o caminho aparentemente mais fácil pode revelar-se o menos vantajoso. Estratégia, coragem e intuição vão estar em jogo.

A sinceridade está em causa

Outra das grandes questões da noite é: a sinceridade tem um preço? Os concorrentes vão ser postos à prova, e algumas verdades podem vir ao de cima – com impacto direto na convivência dentro da casa.

Prova do Líder testa equilíbrio e resistência

A gala deste domingo inclui ainda a habitual Prova do Líder, que esta semana colocará à prova o equilíbrio físico e emocional dos participantes. Só um poderá conquistar o cobiçado título e garantir imunidade na próxima ronda de nomeações.

«Curva da Vida»: a história emocionante de Daniela Santos

Prepare-se para um dos momentos mais tocantes da noite: a «Curva da Vida» de Daniela Santos. A concorrente vai abrir o coração e partilhar episódios marcantes da sua história pessoal, num segmento que promete não deixar ninguém indiferente.

Uma nova entrada vai abalar a casa

Mas as surpresas não ficam por aqui: esta noite há uma nova entrada na casa do Big Brother Verão! Quem será o novo rosto a juntar-se aos concorrentes? Como será recebido pelos atuais habitantes da casa? As dinâmicas podem mudar por completo.

A decisão está nas suas mãos. Vote no seu concorrente favorito e ajude a salvá-lo da expulsão.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

MANUEL MELO – 761 20 20 10

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13