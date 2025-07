Quadrado Amoroso: As 3 Mulheres na vida de Afonso Leitão confrontadas com imagens

Na gala de domingo, 20 de julho, o ambiente aqueceu com um dos momentos mais intensos da noite. Três das concorrentes mais faladas do programa — Jéssica Vieira, Daniela Santos e Catarina Miranda — foram chamadas ao temido Cubo, onde enfrentaram imagens inéditas que expuseram as tensões acumuladas ao longo dos últimos dias.

As imagens transmitidas revelaram conversas privadas mantidas entre cada uma das concorrentes e Afonso Leitão, com destaque para inconfidências trocadas e comentários feitos pelas costas. As imagens transmitidas em direto geraram polémica e evidenciaram as fragilidades nas relações entre as três concorrentes, que mantêm uma ligação próxima, e por vezes marcada por conflitos — com Afonso Leitão.

A reação das protagonistas foi imediata e expressiva. Catarina Miranda, conhecida pelas suas reações impulsivas, benzeu-se em sinal de incredulidade perante o que acabara de assistir, Jéssica Vieira e Daniela Santos levaram as mãos à cabeça. O clima tornou-se tenso no estúdio, com as três concorrentes visivelmente afetadas pelas revelações.

Este episódio levanta a pergunta inevitável que já circula entre os seguidores do programa: haverá espaço no coração de Afonso para três mulheres?