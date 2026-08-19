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Catarina Siqueira mostra rosto do filho de nove meses e não há dúvidas: «Igual à mãe» - Big Brother
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A ex-concorrente mostrou o filho nas férias e os seguidores não tardaram a reagir.

Catarina Siqueira está a aproveitar uns dias de descanso em família e decidiu partilhar com os seguidores alguns dos momentos vividos durante as férias. Entre as fotografias publicadas pela atriz, as do filho - Mateus, de nove meses - roubaram todas as atenções.

O menino, fruto da relação atual de Catarina Siqueira com o ator Henrique de Carvalho, surge nas imagens sempre sorridente, conquistando os seguidores da atriz.

A parecença com a mãe também não passou despercebida. Na caixa de comentários, foram vários os elogios à criança, com os fãs a encontrarem semelhanças evidentes entre mãe e filho.

 

 

«Que lindo! Igual à mãe!», pode ler-se num dos comentários. Outro seguidor brincou: «Andou 9 meses com ele na barriga e saiu à mãe, muito bem».

 

As imagens mostram assim um lado mais familiar da antiga concorrente do Big Brother Famosos, que tem aproveitado esta fase para criar memórias ao lado do companheiro e do filho.

 

Entre sorrisos e momentos de descontração, o bebé acabou por ser o verdadeiro protagonista da publicação — e, para os seguidores de Catarina Siqueira, a semelhança com a mãe parece ser mais do que evidente.

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Temas: Catarina Siqueira Filho

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