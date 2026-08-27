Casaram há 10 anos, mas tiveram de o esconder no Secret Story. Hoje mostram vídeo inédito do casamento

Liliana Araújo e Ricky estão a viver uma nova fase da sua relação depois da passagem pelo Secret Story 10, mas há um detalhe da história do casal que os espectadores só puderam conhecer mais tarde. Os dois estão casados há cerca de 10 anos e, durante a participação no reality show, tiveram de manter esse segredo longe dos restantes concorrentes.

Agora, fora da casa mais vigiada do país, o casal decidiu recuperar uma recordação muito especial e partilhá-la com os seguidores. Liliana publicou um vídeo inédito do dia do casamento, que aconteceu há uma década.

«Hoje, não podia deixar isto no meu tlm só para mim 😍», começou por escrever a ex-concorrente, antes de recordar, com muito humor, alguns dos momentos daquele dia.

Liliana brincou com o visual escolhido para a cerimónia e até com um momento protagonizado pelo marido. «A bela bailarina que sou esforçou-se imenso neste dia 😂 mesmo com aquele vestido de 20m e 300kg e o noivo que quase se esbardalha no chão 😅 lá conseguimos…», contou.

Mais do que recordar os pormenores divertidos da cerimónia, Liliana aproveitou ainda para destacar a força da relação ao longo dos anos.

«Como sempre na nossa trajetória, por mais obstáculos, juntos superamos 🫶🏼», afirmou, numa declaração que resume os dez anos de vida partilhada.

Uma recordação especial

Apesar de reconhecer que a qualidade das imagens não é a melhor, Liliana fez questão de recuperar o vídeo e partilhá-lo com quem a acompanha. «Qualidade não é a melhor, não, mas 10 anos atrás já era mais que perfeita para ser por um amador», escreveu, entre risos.

A publicação acabou por permitir aos seguidores conhecer um lado da vida do casal que permaneceu escondido durante a experiência no Secret Story 10. Dentro da casa, o casamento fazia parte do segredo que Liliana e Ricky tinham de proteger.

Agora, dez anos depois do grande dia, podem finalmente recordar publicamente esse momento e mostrar algumas imagens de uma cerimónia que marcou o início de uma nova etapa na história de amor dos dois.

Entre gargalhadas, memórias e muita cumplicidade, Liliana deixou claro que, uma década depois, continuam a enfrentar os obstáculos lado a lado — desta vez, sem precisarem de esconder o seu amor.