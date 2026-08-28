O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina
- Filipa Silva
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Durante uma dinâmica, Boris refere a Vanessa o que nunca lhe disse na cara. Todos ficam chocados com a resposta.
O ambiente aqueceu no Big Brother Verão e ninguém estava à espera do que aconteceu durante uma das dinâmicas propostas aos concorrentes. Boris decidiu aproveitar o mote da dinâmica para dizer a Vanessa aquilo que, até então, nunca tinha tido coragem de lhe dizer diretamente.
Sem rodeios e perante os restantes participantes, o concorrente acabou por expor aquilo que pensa sobre a colega. A revelação apanhou Vanessa de surpresa e deixou os restantes concorrentes visivelmente chocados.
A dinâmica tinha como objetivo levar os participantes a partilhar opiniões e sentimentos que, por vezes, ficam por dizer dentro da casa. Boris não deixou escapar a oportunidade e dirigiu-se a Vanessa para colocar em palavras aquilo que guardava há algum tempo.
O momento ganhou intensidade à medida que Boris avançava com o seu discurso. Vanessa ouviu atentamente as palavras do colega, enquanto a reação dos restantes concorrentes denunciava a surpresa perante aquilo que estava a ser revelado.
Recorde-se que a aproximação de Boris e Vanessa tem sido posta em causa nos últimos dias. Foi a partir da entrada de Joana que tudo mudou e os dois decidiram afastar-se para não criar mal-entendidos, visto que Boris é casado.