Esta noite, Cláudio Ramos apresenta mais uma Emissão Especial e desta vez, vem aí muitas surpresas que os concorrentes não estão à espera!

Através do Instagram oficial do Big Brother, foi revelado uma grande novidade que vai acontecer esta noite: «Hoje, na Emissão Especial, os ex-concorrentes entram na casa. O que será que têm a dizer? 🔥 Não perca, depois do Jornal Nacional!».

Não perca, esta noite, após o Jornal Nacional!