Mafalda Castro celebra data muito especial: «é ter o melhor dia da minha vida todos os dias»

Esta sexta-feira, 20 de junho, foi dia de festa na casa de Mafalda Castro. O filho da apresentadora, Manel, completou um ano de vida e a comunicadora assinalou a data especial com uma declaração de amor ao bebé.

«1 ano 🫶. Manel, ser tua Mãe é ter o melhor dia da minha vida todos os dias. Amo-te para sempre e amo ser tua Mãe», escreveu na legenda da publicação que fez no Instagram, onde mostra fotos amorosas do bebé, que é fruto do amor que une Mafalda Castro e Rui Simões.

As fotos derreteram os fãs. «Parabéns ❤️❤️ que bebé perfeito», «Bebe mais lindo e os pais mais queridos!! Parabéns Manel, parabéns Mafaldini ⭐️ Ver-vos enche-me o coração!», «Como assim já um ano?! 😱 Parabéns pela primeira volta ao sol ✨🤍», «Como assim este bebé fofo já tem um ano 🥹🥹 Parabéns Manel e papás 🩷», Oh 🥹 parabéns bebé mais querido ❤️, pode ler-se na caixa de comentários da publicação.

