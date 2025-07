«Fiquei sem casa, sem trabalho…»: Daniela Santos conta como tudo desabou após o sucesso

Daniela Santos, conhecida pelas suas participações em Dança com as Estrelas e O Dilema, abriu o coração ao revelar parte da sua história de vida marcada por desafios desde a infância.

A bailarina recordou a difícil fase em que o pai esteve ausente, uma situação que a marcou profundamente durante os seus primeiros anos:

“Cresci a visitar o meu pai numa cadeia”, contou Daniela, sublinhando o impacto que esta experiência teve no seu crescimento.

Aos 14 anos, enfrentou um momento muito difícil que a ajudou a fortalecer o seu carácter e determinação para seguir em frente: a morte do pai.

Depois de alcançar o sonho de entrar no Dança com as Estrelas, Daniela viu a sua vida mudar drasticamente quando não foi chamada para a edição seguinte do programa.

“Fiquei sem casa, sem trabalho… passei por momentos muito complicados e cheguei mesmo a viver no carro”, revelou.

Foi uma fase marcada pela instabilidade e por desafios pessoais, mas também pelo encontro com o pai do seu primeiro filho, embora a relação tenha terminado um mês e meio depois do nascimento do bebé.

Apesar das adversidades, Daniela não desistiu e voltou à televisão em 2018, mostrando a sua força e determinação. Em 2024, alcançou o 3.º lugar no reality show O Dilema, consolidando uma trajetória de superação.

Para ela, a palavra que melhor resume esta caminhada é “Olé”, um tributo à coragem e ao esforço pessoal.

“A palavra vai ser sempre ‘Olé’, (...) por tudo o que conquistei graças a mim.”

Veja o momento completo abaixo: