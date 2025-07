«O meu pai entrou em depressão e…»: Daniela Santos revela passado trágico e comovente

Daniela Santos, conhecida do público pelas suas participações em Dança com as Estrelas e O Dilema, partilhou um testemunho marcante sobre a sua vida pessoal, revelando episódios de superação desde a infância até aos palcos da televisão portuguesa.

Foi num ambiente de forte carga emocional que Daniela abordou publicamente, os desafios que marcaram o seu crescimento. Durante a infância, viveu de perto a realidade da prisão do pai, o que moldou os seus primeiros anos de vida:

“O meu pai foi preso à minha frente. (…) E dos 8 aos 12 anos, eu cresci numa cadeia a ir visitar o meu pai.”

Na escola, Daniela sentiu-se muitas vezes julgada pelo passado do pai. A situação familiar agravou-se quando, vítima de uma depressão profunda, o pai viria a falecer tragicamente:

“O meu pai entra em depressão (…) e, aos 14 anos, o meu pai suicidou-se. O meu pai enforcou-se no quarto.”

Apesar da dor e do estigma, Daniela não desistiu. Com apenas 21 anos, entrou na primeira edição de Dança com as Estrelas, onde conquistou o carinho do público com o seu talento.

“O Dança com as Estrelas era o meu sonho.”

No entanto, a ausência de continuidade televisiva na segunda edição lançou-a numa fase complicada a nível pessoal e financeiro:

“Fiquei sem nada. Fiquei sem casa, sem trabalho (…) Eu vi-me perdida”, confidenciou, referindo que chegou a viver no carro.

Foi neste período conturbado que conheceu aquele que considera “o homem da sua vida”, com quem teve o seu filho. No entanto, a relação terminou pouco depois do nascimento do bebé:

“Quando uma mulher acaba de ter um filho, quer sentir-se mulher. (…) Eu duvidei de mim enquanto mulher. (…) Eu perdi a autoestima.”

Em 2018, regressou ao Dança com as Estrelas, mostrando que estava de volta, determinada e mais forte. Em 2024, integrou o elenco do reality show O Dilema, onde alcançou um honroso 3.º lugar.

Com orgulho no seu percurso, Daniela deixou uma mensagem de força e valorização pessoal:

“A palavra vai ser sempre ‘Olé’, pela minha força, pela minha coragem, por tudo o que conquistei graças a mim.”

