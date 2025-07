Quem saiu esta semana do Big Brother Verão? A votação foi decisiva

Na reta final de mais uma gala do Big Brother Verão, que não deixou ninguém indiferente graças às surpresas e emoções fortes, os portugueses ficaram a conhecer o nome do concorrente que hoje abandona a casa mais vigiada do País. A decisão ficou nas mãos do público e foi Manuel Melo quem recebeu a menor percentagem de votos para continuar na competição.

Após uma semana de grande expectativa e muita tensão, cinco concorrentes estiveram nomeados para a expulsão: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela. Durante este período, os portugueses tiveram a oportunidade de votar para salvar o seu favorito.

No final da contagem, o duelo decisivo ficou entre Manuel Melo e Viriato Quintela, dois concorrentes que conquistaram o público ao longo do programa. Contudo, com 44% dos votos na disputa entre ambos, foi Manuel Melo quem recebeu menos apoio e, por isso, teve de abandonar a casa mais vigiada do País.

