Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

A dinâmica entre Nuno e Sara dentro da casa do ‘Big Brother Verão’ está a conquistar cada vez mais os espectadores. Nas últimas semanas, a cumplicidade entre os dois concorrentes tem sido evidente e, apesar de ambos encararem a relação como uma amizade, há quem acredite que poderá nascer algo mais.
Nuno começou por despertar interesse devido à aproximação a Raquel. Os dois concorrentes mostraram algum interesse mútuo nos primeiros dias do programa, mas a situação acabou por mudar rapidamente.
À medida que foi conhecendo melhor a colega, o concorrente acabou por afastar-se, assumindo que não se identificava com algumas das suas atitudes dentro da casa. Em diferentes momentos, chegou mesmo a apelidar Raquel de «falsa», deixando claro que a ligação entre ambos já não fazia sentido.
Desde então, os espectadores têm reparado na crescente proximidade entre Nuno e Sara. Os dois partilham vários momentos de brincadeira, conversas e cumplicidade, que rapidamente passaram a ser destacados pelos fãs nas redes sociais.
Fãs já pedem um romance
Na rede social X, multiplicam-se as publicações dedicadas aos dois concorrentes, com muitos internautas a assumirem que gostariam de os ver juntos.
Um dos momentos que mais deu que falar aconteceu quando Joana brincou com Nuno ao reparar que Sara se tinha deitado ao seu lado: «Joana para o Nuno: "Mas tás cheio de calor, homem? A Sara chegou agora" (porque a Sara está deitada ao lado dele). A cara da Raquel. Ahahahahah», escreveu um utilizador.
Outros comentários mostram que muitos espectadores já começaram a "shippar" os dois concorrentes.
«Olá, casem», escreveu um fã.
«Eles são tão shippáveis», comentou outro.
Uma amizade... para já
Apesar do entusiasmo dos espectadores, dentro da casa tanto Nuno como Sara têm encarado a relação apenas como uma amizade. A cumplicidade entre ambos é evidente, mas nenhum dos concorrentes deu sinais de que exista, para já, um interesse romântico.
Ainda assim, os fãs continuam atentos a cada interação e não escondem o desejo de ver nascer mais um romance dentro da casa mais vigiada do país.
Depois da polémica com Raquel, tudo indica que Nuno conquistou definitivamente o apoio de grande parte do público. E, a julgar pelos comentários que inundam as redes sociais, há cada vez mais espectadores a torcer para que a amizade com Sara possa evoluir para algo mais ao longo desta edição do ‘Big Brother Verão’.
Recorde a "relação" atribulada de Nuno e Raquel:
Tudo começou nos primeiros dias da experiência, quando a cumplicidade entre Raquel e Nuno saltou à vista de colegas e espectadores. A proximidade entre ambos fazia antever o nascimento de uma relação dentro da casa mais vigiada do País, mas o rumo da história mudou rapidamente.
Os primeiros sinais de tensão surgiram quando Raquel demonstrou o seu incómodo e os seus ciúmes em relação à amizade entre Nuno e Sara. O concorrente deixou claro que não pretendia afastar-se da amiga e acabou por colocar um travão na aproximação entre os dois. «Podemos ser amigos e lá fora vê-se», afirmou na altura, afastando a possibilidade de viver uma relação amorosa dentro da casa.
A situação agravou-se quando começaram a ser exibidas imagens das conversas de Raquel com os restantes colegas sobre Nuno. Sentindo-se traído, o concorrente acusou-a de falsidade e de não querer o seu bem. No Especial de 15 de julho, conduzido por Maria Botelho Moniz, as novas imagens exibidas foram a gota de água: Nuno colocou um ponto final até à amizade que mantinha com Raquel.
No dia seguinte, os dois participaram num pequeno-almoço com Boris e Afonso, mas a tentativa de convivência rapidamente deu lugar a uma nova troca de acusações. Visivelmente saturado, Nuno mostrou-se cada vez mais distante da colega.
Já no Especial de 16 de julho, ambos voltaram ao confessionário para falar com Maria Botelho Moniz. O ambiente voltou a aquecer, com Nuno a perder completamente a paciência e a acusar Raquel, mais uma vez, de falsidade e maldade. A concorrente acabou em lágrimas, enquanto Nuno se mostrou profundamente revoltado, selando um afastamento que, para já, parece não ter retorno.