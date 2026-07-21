Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

A dinâmica entre Nuno e Sara dentro da casa do ‘Big Brother Verão’ está a conquistar cada vez mais os espectadores. Nas últimas semanas, a cumplicidade entre os dois concorrentes tem sido evidente e, a pesar de ambos encararem a relação como uma amizade, há quem acredite que poderá nascer algo mais.

Nuno começou por despertar interesse devido à aproximação a Raquel. Os dois concorrentes mostraram algum interesse mútuo nos primeiros dias do programa, mas a situação acabou por mudar rapidamente.

À medida que foi conhecendo melhor a colega, o concorrente acabou por afastar-se, assumindo que não se identificava com algumas das suas atitudes dentro da casa. Em diferentes momentos, chegou mesmo a apelidar Raquel de «falsa», deixando claro que a ligação entre ambos já não fazia sentido.

Desde então, os espectadores têm reparado na crescente proximidade entre Nuno e Sara. Os dois partilham vários momentos de brincadeira, conversas e cumplicidade, que rapidamente passaram a ser destacados pelos fãs nas redes sociais.

Fãs já pedem um romance

Na rede social X, multiplicam-se as publicações dedicadas aos dois concorrentes, com muitos internautas a assumirem que gostariam de os ver juntos.

Um dos momentos que mais deu que falar aconteceu quando Joana brincou com Nuno ao reparar que Sara se tinha deitado ao seu lado: «Joana para o Nuno: "Mas tás cheio de calor, homem? A Sara chegou agora" (porque a Sara está deitada ao lado dele). A cara da Raquel. Ahahahahah», escreveu um utilizador.

Outros comentários mostram que muitos espectadores já começaram a "shippar" os dois concorrentes.

«Olá, casem», escreveu um fã.

«Eles são tão shippáveis», comentou outro.

Uma amizade... para já

Apesar do entusiasmo dos espectadores, dentro da casa tanto Nuno como Sara têm encarado a relação apenas como uma amizade. A cumplicidade entre ambos é evidente, mas nenhum dos concorrentes deu sinais de que exista, para já, um interesse romântico.

Ainda assim, os fãs continuam atentos a cada interação e não escondem o desejo de ver nascer mais um romance dentro da casa mais vigiada do país.

Depois da polémica com Raquel, tudo indica que Nuno conquistou definitivamente o apoio de grande parte do público. E, a julgar pelos comentários que inundam as redes sociais, há cada vez mais espectadores a torcer para que a amizade com Sara possa evoluir para algo mais ao longo desta edição do ‘Big Brother Verão’.