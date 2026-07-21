Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

Ao Minuto

22:40
Afonso aconselha Boris sobre Ana Luísa: «Pede desculpa porque ela pensava que tu a protegias, magoa» - Big Brother
01:57

Afonso aconselha Boris sobre Ana Luísa: «Pede desculpa porque ela pensava que tu a protegias, magoa»

22:31
Boris conta a Nuno o que foi falado no cubo. E esta foi a reação do concorrente - Big Brother
03:07

Boris conta a Nuno o que foi falado no cubo. E esta foi a reação do concorrente

22:26
Tatiana e Boris “metem os pontos nos is” e ele confessa: «Desceu bué no ranking» - Big Brother
04:52

Tatiana e Boris “metem os pontos nos is” e ele confessa: «Desceu bué no ranking»

22:19
Maria Botelho Moniz confronta grupo inicial da casa da avó: «Alguém quer assumir que este pacto terminou?» - Big Brother
01:25

Maria Botelho Moniz confronta grupo inicial da casa da avó: «Alguém quer assumir que este pacto terminou?»

22:18
João Ventura assume: «Fui infantil ao pensar que era possível chegar com eles todos até ao final» - Big Brother
04:05

João Ventura assume: «Fui infantil ao pensar que era possível chegar com eles todos até ao final»

22:15
À frente de Tatiana, Boris explica escolha. Ela reage: «Estava à espera de quem ia faltar com a palavra» - Big Brother
04:10

À frente de Tatiana, Boris explica escolha. Ela reage: «Estava à espera de quem ia faltar com a palavra»

22:10
Antigos concorrentes da casa da avó veem imagens exclusivas: Veja as reações - Big Brother
04:22

Antigos concorrentes da casa da avó veem imagens exclusivas: Veja as reações

22:05
Joaquim ataca João Ventura: «Evita, foge e continua a falar nas costas, nos cantinhos». Ele riposta: «É perigoso» - Big Brother
04:34

Joaquim ataca João Ventura: «Evita, foge e continua a falar nas costas, nos cantinhos». Ele riposta: «É perigoso»

22:03
Joaquim é um alvo fácil? Vanessa não se contém: «Claro, coitadinho» - Big Brother
04:50

Joaquim é um alvo fácil? Vanessa não se contém: «Claro, coitadinho»

21:56
Dinâmica acesa na casa: João Ventura e Vanessa em confronto forte com Joaquim e o clima ferve - Big Brother
03:29

Dinâmica acesa na casa: João Ventura e Vanessa em confronto forte com Joaquim e o clima ferve

20:37
Aos sussurros e segredinhos, Nuno e Sara muito próximos. E há abraço apertado e tudo - Big Brother
01:05

Aos sussurros e segredinhos, Nuno e Sara muito próximos. E há abraço apertado e tudo

20:06
Tenso! Novos concorrentes da casa da avó reclamam do estado em que os colegas deixaram o espaço - Big Brother
01:44

Tenso! Novos concorrentes da casa da avó reclamam do estado em que os colegas deixaram o espaço

19:53
Boris faz confissão e garante: «Se a Raquel fosse inteligente tinha o Nuno na mão» - Big Brother
03:29

Boris faz confissão e garante: «Se a Raquel fosse inteligente tinha o Nuno na mão»

19:48
O maior objetivo de Íris? Que ninguém descubra que está a apaixonar-se por Afonso - Big Brother
04:32

O maior objetivo de Íris? Que ninguém descubra que está a apaixonar-se por Afonso

19:42
Alerta: Troca de casas acontece pela primeira vez e os concorrentes entram em êxtase - Big Brother
11:00

Alerta: Troca de casas acontece pela primeira vez e os concorrentes entram em êxtase

19:35
Inesperado! Íris confessa sentimentos por Afonso e ele diz ter medo de a magoar - Big Brother
03:53

Inesperado! Íris confessa sentimentos por Afonso e ele diz ter medo de a magoar

19:28
Mariana Sá pede justificações a Joaquim e o concorrente garante que a colega «É falsa» - Big Brother
03:41

Mariana Sá pede justificações a Joaquim e o concorrente garante que a colega «É falsa»

19:27
Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo - Big Brother
11:00

Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo

19:25
Vanessa fica lavada em lágrimas e o culpado é Boris. O momento que mete a amizade de ambos em causa - Big Brother
05:35

Vanessa fica lavada em lágrimas e o culpado é Boris. O momento que mete a amizade de ambos em causa

19:07
«Não sou só amor»: Raquel perde a cabeça com Joaquim e rebate as suas insinuações - Big Brother
03:48

«Não sou só amor»: Raquel perde a cabeça com Joaquim e rebate as suas insinuações

19:03
Tatiana explode com os colegas e deixa acusação: Falta vontade de vencer - Big Brother
03:53

Tatiana explode com os colegas e deixa acusação: Falta vontade de vencer

18:57
Íris acusa Joaquim de ter "dois pesos e duas medidas" e o caos instala-se - Big Brother
04:29

Íris acusa Joaquim de ter "dois pesos e duas medidas" e o caos instala-se

18:52
Tenso: Raquel questiona Sara e a resposta acaba por incendiar o ambiente - Big Brother
02:31

Tenso: Raquel questiona Sara e a resposta acaba por incendiar o ambiente

18:50
Apaixonada por Afonso? Íris confessa tudo a Raquel e a colega encoraja-a - Big Brother
01:59

Apaixonada por Afonso? Íris confessa tudo a Raquel e a colega encoraja-a

18:45
A arder! Concorrente é apontado como a maior ameaça do jogo e gera discussão entre os colegas - Big Brother
03:02

A arder! Concorrente é apontado como a maior ameaça do jogo e gera discussão entre os colegas

Acompanhe ao minuto

Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

  • Big Brother
Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara - Big Brother
Nuno e Sara
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Depois de se afastar de Raquel, Nuno tem-se mostrado cada vez mais próximo de Sara. Apesar de ambos garantirem que existe apenas amizade, nas redes sociais os espectadores já começam a sonhar com um romance.

A dinâmica entre Nuno e Sara dentro da casa do ‘Big Brother Verão’ está a conquistar cada vez mais os espectadores. Nas últimas semanas, a cumplicidade entre os dois concorrentes tem sido evidente e, apesar de ambos encararem a relação como uma amizade, há quem acredite que poderá nascer algo mais.

Nuno começou por despertar interesse devido à aproximação a Raquel. Os dois concorrentes mostraram algum interesse mútuo nos primeiros dias do programa, mas a situação acabou por mudar rapidamente.

À medida que foi conhecendo melhor a colega, o concorrente acabou por afastar-se, assumindo que não se identificava com algumas das suas atitudes dentro da casa. Em diferentes momentos, chegou mesmo a apelidar Raquel de «falsa», deixando claro que a ligação entre ambos já não fazia sentido.

Desde então, os espectadores têm reparado na crescente proximidade entre Nuno e Sara. Os dois partilham vários momentos de brincadeira, conversas e cumplicidade, que rapidamente passaram a ser destacados pelos fãs nas redes sociais.

 

Fãs já pedem um romance

Na rede social X, multiplicam-se as publicações dedicadas aos dois concorrentes, com muitos internautas a assumirem que gostariam de os ver juntos.

Um dos momentos que mais deu que falar aconteceu quando Joana brincou com Nuno ao reparar que Sara se tinha deitado ao seu lado: «Joana para o Nuno: "Mas tás cheio de calor, homem? A Sara chegou agora" (porque a Sara está deitada ao lado dele). A cara da Raquel. Ahahahahah», escreveu um utilizador.

 

Outros comentários mostram que muitos espectadores já começaram a "shippar" os dois concorrentes.

«Olá, casem», escreveu um fã.

«Eles são tão shippáveis», comentou outro.

Uma amizade... para já

Apesar do entusiasmo dos espectadores, dentro da casa tanto Nuno como Sara têm encarado a relação apenas como uma amizade. A cumplicidade entre ambos é evidente, mas nenhum dos concorrentes deu sinais de que exista, para já, um interesse romântico.

Ainda assim, os fãs continuam atentos a cada interação e não escondem o desejo de ver nascer mais um romance dentro da casa mais vigiada do país.

Depois da polémica com Raquel, tudo indica que Nuno conquistou definitivamente o apoio de grande parte do público. E, a julgar pelos comentários que inundam as redes sociais, há cada vez mais espectadores a torcer para que a amizade com Sara possa evoluir para algo mais ao longo desta edição do ‘Big Brother Verão’.

 

Recorde a "relação" atribulada de Nuno e Raquel:

Tudo começou nos primeiros dias da experiência, quando a cumplicidade entre Raquel e Nuno saltou à vista de colegas e espectadores. A proximidade entre ambos fazia antever o nascimento de uma relação dentro da casa mais vigiada do País, mas o rumo da história mudou rapidamente.

Os primeiros sinais de tensão surgiram quando Raquel demonstrou o seu incómodo e os seus ciúmes em relação à amizade entre Nuno e Sara. O concorrente deixou claro que não pretendia afastar-se da amiga e acabou por colocar um travão na aproximação entre os dois. «Podemos ser amigos e lá fora vê-se», afirmou na altura, afastando a possibilidade de viver uma relação amorosa dentro da casa.

A situação agravou-se quando começaram a ser exibidas imagens das conversas de Raquel com os restantes colegas sobre Nuno. Sentindo-se traído, o concorrente acusou-a de falsidade e de não querer o seu bem. No Especial de 15 de julho, conduzido por Maria Botelho Moniz, as novas imagens exibidas foram a gota de água: Nuno colocou um ponto final até à amizade que mantinha com Raquel.

No dia seguinte, os dois participaram num pequeno-almoço com Boris e Afonso, mas a tentativa de convivência rapidamente deu lugar a uma nova troca de acusações. Visivelmente saturado, Nuno mostrou-se cada vez mais distante da colega.

Já no Especial de 16 de julho, ambos voltaram ao confessionário para falar com Maria Botelho Moniz. O ambiente voltou a aquecer, com Nuno a perder completamente a paciência e a acusar Raquel, mais uma vez, de falsidade e maldade. A concorrente acabou em lágrimas, enquanto Nuno se mostrou profundamente revoltado, selando um afastamento que, para já, parece não ter retorno.

Relacionados

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Acima dos 100 mil euros. Ex-concorrente de realtiy shows exibe Porsche de luxo

Segundo filho nos planos? Maria Botelho Moniz fala sobre aumentar a família: «Conseguimos que se formassem embriões...»

Mais Vistos

11:00

Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo

Há 3h e 22min

Acima dos 100 mil euros. Ex-concorrente de realtiy shows exibe Porsche de luxo

Hoje às 16:42

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Hoje às 17:44

Segundo filho nos planos? Maria Botelho Moniz fala sobre aumentar a família: «Conseguimos que se formassem embriões...»

Hoje às 12:33

O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

Ontem às 21:36
Ver Mais

Notícias

Bernardo Sousa eternizou Bruna Gomes na sua pele. A tatuagem vai deixá-lo boquiaberto

Há 1h e 3min

Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

Hoje às 18:49

Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

Hoje às 18:39

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Hoje às 17:44

Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Hoje às 17:30
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Bernardo Sousa eternizou Bruna Gomes na sua pele. A tatuagem vai deixá-lo boquiaberto

Há 1h e 3min

Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

Hoje às 18:49

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Hoje às 17:44

Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Hoje às 17:30

Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Hoje às 17:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

06:15

No colo de Joaquim, Sara arrasa os colegas da casa principal: «Até enjoa dormir lá»

Hoje às 13:24
06:19

Boris mostra-se preocupado com Raquel: «Tenho pena (...) fez-se um complô contra ela»

Hoje às 13:17
03:56

Atitude de Boris deixa Vanessa profundamente desiludida e a reação não se fez esperar

Hoje às 13:14

Novo casal no Big Brother Verão? Íris assume interesse por concorrente inesperado

Hoje às 12:26

Daniel Guerreiro faz revelação chocante sobre a relação com Soraia Moreira: «Não é a minha primeira opção»

Hoje às 11:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após perder a filha, ex-concorrente do "Big Brother" lamenta: "Nunca mais serei a mesma pessoa"

Há 3h e 15min

Tintim por tintim: Marta Cardoso esclarece tudo sobre trabalho fora da TV

Hoje às 12:11

Surpreendente! O novo e misterioso projeto de Alice Alves (que só chega em 2028)

Hoje às 11:28

Este é o (único) motivo pelo qual Diogo Alexandre não voltou a participar em reality shows!

Hoje às 10:51

Daniel Guerreiro fala sobre futuro com Soraia Moreira e revela: "Não é a primeira opção"

Hoje às 10:21
Ver Mais Outros Sites