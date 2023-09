Inscrições encerradas: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Big Brother

As inscrições para participar na nova edição do «Big Brother», que estreia já no próximo mês de setembro, terminaram este domingo, dia 20 de agosto e por isso agora já não pode ser um dos concorrentes.

Ainda assim, pode acompanhar todas as aventuras da casa mais vigiada do País e ficar a par de tudo o que já se sabe sobre esta nova edição.

A próxima edição tem um grande prémio de 100 mil euros. Para além do valor,sabe-se também que esse grande prémio é garantido! Quem o avançou foi Cristina Ferreira, na sua página de Instagram.

«100 mil euros garantidos. Sim, ouviram bem, GARANTIDOS. O vencedor desta edição do Big Brother recebe 100 mil euros. E esta não é a única surpresa. Ficas de fora?», escreveu.

De recordar que o Reality Show que revolucionou a televisão em Portugal e no resto do mundo regressa muito em breve.

As portas da casa mais vigiada do país vão abrir uma vez mais e podemos garantir que vai ser uma edição cheia de surpresas.

No primeiro vídeo de promoção da nova edição, pode ouvir-se: «Um ano depois, o maior formato do mundo está de volta. O Big Brother entrou em ação e procura os melhores concorrentes. Em todo o lado, de todo o género e feitio.».

Acompanhe todos as novidades no site do Big Brother.