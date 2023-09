Rankig de Popularidade do Big Brother: Os mais amados e os menos gostados

O Instagram oficial do Big Brother publicou aquela que é a segunda sondagem de popularidade desta edição do Big Brother. Saiba quem são os favoritos do Público, assim como os menos amados.

Joana Sobral continua no primeiro lugar. Esta semana conquistou uma percentagem de 80% de aprovação do Público. O segundo lugar é ocupado por Hugo, com 71%. A completar o pódio está Francisco Vale com 70%. André surge em quarto lugar.

Já o polo oposto está ocupado por Mariana Pinto, que é a que recebeu menos gostos por parte dos seguidores do Instagram oficial do Big Brother. Reuniu apenas 30%. Em penúltimo e antepenúltimo estão Iasmim (30%) e Soraia (32%), respetivamente.

Popularidade da segunda semana do Big Brother:

1º Joana 80% 👍

2º Hugo 71%

3º Francisco Vale 70%

4º André 70%

5º Rogério 69%

6º Márcia 69%

7º Dulce 56%

8º Jéssica 54%

9º Fábio 51%

10º Francisco Monteiro 50%

11º Zé Pedro 48%

12º Paulo 47%

13º Ossman 47%

14º Catarina 46%

15º Vina 41%

16º Palmira 40%

17º Soraia 32%

18º Iasmim 30%

19º Mariana 30% 👎

(Os concorrentes com a mesma percentagem estão ordenados pelo nº de votos positivos)

