Adeus Anexo! Concorrentes reencontram-se na Casa! Veja o momento

Jéssica e Vale matam as saudades com beijos e trocas de palavras carinhosas- «Amo-te muito»

Durante o Diário, os homens regressaram à Casa. Depois de dois dias divididos entre a Casa e o Anexo, as mulheres tiveram de fazer uma escolha. No Última Hora, as mulheres da Casa enfrentaram um dilema: tudo ou nada? As mulheres da Casa tiveram de optar e, para os homens regressarem à Casa, estas teriam de dormir no jardim até ordem em contrário. Caso não aceitassem dormir no jardim, os homens permaneceriam no Anexo. As mulheres decidiram dormir no jardim e, assim, os homens regressaram à Casa.

No momento do reencontro, houve quem não escondesse as saudades.

Jéssica Galhofas e Francisco Vale mataram as saudades com beijos e abraços. Também Francisco Monteiro e Márcia Soares confessaram ter tido saudades um do outro e mostraram-se bastante próximos.