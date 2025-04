Exclusivo APP TVI Reality: Nomeações geram tensão e há novas acusações e desconfiança entre concorrentes

Conflitos e alianças marcam mais um dia na casa do reality show

O ambiente aqueceu na casa mais vigiada do país, com novos confrontos e revelações entre os concorrentes. Tomé acusou Manuel Rodrigues de evitar nomear Luís por precisar da sua presença no jogo. Confrontado, Manuel rejeitou a acusação, afirmando que não nomeou o ex-militar por acreditar que este não será expulso pelo público.

No confessionário, Tomé reforçou a sua posição, sublinhando que Manuel precisa de alguém como Luís — alguém provocador, com capacidade de resposta, tal como ele próprio.

Entretanto, no quarto, Solange desabafou com Igor, mostrando-se indignada com a nomeação de Tomé. Já na cozinha, Sara afirmou que os colegas têm medo de ir a nomeações, mas Manuel negou a acusação. Com ironia, Sara comentou que o concorrente está demasiado confiante por se considerar o melhor da casa e acreditar que será o vencedor. Manuel reagiu, garantindo que entrou para ganhar, ao contrário de Sara, Tomé, Érica e Igor, que, segundo ele, “não se mostram”.

A resposta não tardou. Irritada, Sara defendeu-se, afirmando que se mostra de forma diferente e que não precisa de provocar os outros para se afirmar no jogo.

Ao mesmo tempo, no quarto, Lisa partilhou a sua perceção de que Tomé está confiante de que será ela a próxima expulsa. A advogada estagiária admitiu ainda que, apesar de gostar de Tomé, perdeu toda a confiança que tinha nele.

