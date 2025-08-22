Cinha Jardim relata ter visto Nuno Brito 'muito íntimo' de uma outra ex-concorrente do Big Brother

Cinha Jardim levanta suspeitas sobre nova cumplicidade no “Big Brother 2025”: «Vi o Nuno Brito e a Adrielle muito íntimos»

No Dois às 10, durante uma conversa sobre os ex-concorrentes do “Big Brother 2025”, Cinha Jardim deixou no ar a possibilidade de estar a nascer uma nova proximidade inesperada após o reality.

«Mais à vontade foi o Nuno Brito e a que entrou depois com o Luís… a Adrielle [Peixoto]!» — comentou a veterana, em tom cúmplice, acrescentando ainda: «Eu vi-os muito íntimos».

A observação surge depois das recentes especulações em torno de Nuno Brito, que já tinha dado que falar devido à ligação a Lisa dentro do jogo.

Ainda: Ex-concorrentes juntam-se à mesa: Nuno Brito janta com Daniela Santo

Fora da casa mais vigiada do país há cerca de um mês, Nuno Brito, ex-concorrente do Big Brother 2025, tem vindo a retomar a sua rotina e a refazer a vida longe das câmaras. Recentemente, voltou a dar que falar ao ser visto na companhia de uma antiga participante de outro reality show da TVI.

Nuno foi jantar com Daniela Santo , ex-concorrente do Secret Story 8, o que não passou despercebido aos mais atentos. A ocasião foi registada e partilhada nas redes sociais, levantando alguma curiosidade entre os fãs de reality shows e reacendendo o interesse em torno da vida pessoal dos ex-participantes.

Embora não tenham participado na mesma edição nem no mesmo formato, a ligação entre ambos parece ter evoluído para uma amizade fora dos estúdios da TVI. Até ao momento, nenhum dos dois comentou publicamente o encontro, mas a cumplicidade evidente nas imagens gerou comentários e especulações entre os seguidores.

Este reencontro entre figuras conhecidas dos reality shows da estação mostra que, mesmo depois do fim da experiência televisiva, há laços — e afinidades — que continuam a surgir no universo do entretenimento.

Será apenas uma amizade ou o início de algo mais? O tempo — e talvez as redes sociais — dirão.