A ferver! Concorrentes da casa são alvo de comentários negativos dos do anexo! Saiba tudo

Durante uma dinâmica à tarde, Márcia Soares teve que se colocar no pódio e escolher quem poderá ficar em segundo e terceiro lugar na final do Big Brother.

Enquanto a atividade decorria, os concorrentes do anexo assistiam a tudo o que se estava a passar. A maior parte dos concorrentes viram pela primeira vez alguns concorrentes da casa e comentaram tudo.

Catarina Esparteiro e Soraia criticaram a aparência das concorrentes do grupo rival: Jéssica, Palmira, Dulce e Vina, dizendo que «são todas feias», mas não foram as únicas a partilhar da mesma opinião. Também Paulo Sousa comentou o mesmo que as colegas.

Assista ao vídeo aqui!