Exclusivo APP TVI Reality: Adrielle lança farpas aos colegas e agita a casa do Big Brother

Big Brother 2025: Adrielle em destaque com críticas acesas aos colegas

No Big Brother, o que é que a baiana tem? Vestida a rigor, Adrielle protagonizou um dos momentos mais polémicos da semana ao apontar defeitos aos colegas da casa. Nuno, segundo a concorrente, "falta-lhe humildade"; já Manuel Cavaco foi acusado de não ter personalidade; Lisa, de não ser honesta; e Solange, de carecer de empatia.

As declarações incendiaram o ambiente na casa mais vigiada do país. Manuel Cavaco, em conversa com o Big Brother no confessionário, mostrou-se surpreendido e afirmou: "A Adrielle não tem bom fundo". A tensão aumentou com a reação de Solange, que não escondeu a irritação e protagonizou com Adrielle mais um bate-boca aceso que promete marcar a semana.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com um leque de concorrentes imprevisíveis e dinâmicas explosivas, o jogo está ao rubro e promete ainda mais surpresas.

