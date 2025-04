Largaram tudo pelo Big Brother: de bioquímicos até empresários. Conheça todas as profissões dos concorrentes

Conheça os concorrentes do Big Brother 2025 e as profissões de cada um antes de entrarem na casa mais vigiada do país.

A participante mais jovem desta temporada foi Mariana Costa, com apenas 18 anos. Mariana já foi eliminada do jogo, mas continua a marcar presença no canal como comentadora em alguns programas diários. A jovem tem formação em Teatro e sonha seguir carreira como hospedeira de bordo. Atualmente, trabalha como logista.

Carina Frias, com 24 anos, é licenciada em Bioquímica e mestre em Genética Clínica Laboratorial. Neste momento não está a trabalhar, mas está à procura de algo em que possa interagir com outras pessoas. Já tem algumas parcerias fixas, que lhe dão rendimento e produtos. Adora o Instagram, considera-se uma “micro influencer”. Já tem algumas parcerias fixas, que lhe dão rendimento e produtos.

Ana Neto, com 26 anos, licenciou-se e tirou o mestrado em Psicologia Clínica. Está a exercer como estagiária, mas a sua verdadeira ambição é ser "criadora de conteúdos".

Carolina Braga, por sua vez, tem 29 anos, é gestora de clientes numa clínica dentária e ficou conhecida por protagonizar o primeiro confronto desta edição do programa.

A arte também está representada nesta edição. Dinis Almeida, de 29 anos, é artesão e dedica-se a transformar pedras em peças artísticas. Começou numa fábrica de pedra aos 16 anos porque queria ser independente financeiramente. Foi ganhando experiência e especializou-se em trabalhar aquela matéria-prima de forma artística. Para fugir do pó e da sujidade deste trabalho, no verão faz bartending em bares de praia.

Gonçalo Beja da Costa, com 44 anos, é licenciado e mestre em Psicologia Clínica. Nunca exerceu, mas foi voluntário nas linhas de apoio à vítima, ao suicídio e a doentes com VIH. Vive entre Santiago do Cacém e Lisboa. É um homem de rotinas. No Alentejo leva uma vida mais reservada, gosta de praticar equitação e de desenvolver o seu trabalho artístico.

Entre os concorrentes internacionais está Diogo Bordin, brasileiro de 37 anos, atualmente, divide a sua vida entre o Brasil, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas interrompeu o curso para se lançar como modelo internacional. No seu portfolio incluem-se campanhas para grandes marcas de roupa. Gisele Bündchen e Penélope Cruz são alguns dos nomes com quem já contracenou em campanhas publicitarias. Em Itália participou no reality “Are you the one?”.

Também Adrielle Peixoto é brasileira. Tem 24 anos e é modelo. No Brasil, já ganhou vários títulos de Miss.

Cresceu na Baía e, atualmente, vive na Reboleira.

Érica Reis, natural de Almada, emigrou com os pais para os Estados Unidos da América quando tinha apenas quatro meses. Identifica-se com o estilo de vida português, por isso divide a sua vida atual entre New Jersey e Almada. Faz gestão de redes sociais de marcas de beleza, remotamente, e é criadora de conteúdos, com uma audiência superior a 56 mil seguidores no Instagram.

Igor Rodriguez, de 24 anos, tem três ocupações: é motorista de turismo; trabalha ao sábado numa barbearia; e ao domingo é jogador de futebol. Considera-se vaidoso, descontraído e muito fiel, embora os amigos o descrevam como mulherengo.

Leonardo Gerevini, de 25 anos, licenciou-se em Ciências do Desporto e começou o mestrado, mas admite que a entrada no mundo do trabalho o fez abrandar nos estudos.

Lisa Schincariol, de 27 anos, licenciou-se em Direito e está a estagiar num escritório de advogados. Trabalha numa loja de roupa e acessórios, mas o sonho é seguir carreira na área jurídica. Tem raízes italianas e cresceu numa família empreendedora ligada ao setor das gelatarias.

Já Manuel Cavaco, de 21, é estudante de Medicina e está no 4º ano do curso. Já trabalhou em festivais de verão, em campos de férias e já foi promotor de produtos. Fez voluntariado e está habituado a lidar com diferentes realidades e pessoas. É escuteiro desde pequeno.

Dois concorrentes partilham a mesma profissão: Manuel Rodrigues, de 31 anos, e Nuno Brito, de 37, são ambos personal trainers. Manuel é licenciado em Desporto e mestre em Exercício e Saúde. Trabalha como personal trainer, massagista e professor de atividade física. Está a lançar o seu próprio gabinete de massagens e diz que "não consegue estar parado". Já Nuno, está a tirar uma licenciatura em engenharia mecânica, porque é um sonho antigo! Neste momento também é PT.

Mas há mais! Luís Gonçalves, um dos últimos concorrentes a entrar na casa também está envolvido com o desporto e bem-estar físico. Atualmente, é Personal Trainer, mas tem uma vasta experiência militar, tendo sido Ranger, Fuzileiro e GNR durante 12 anos. Afirma ter um sentido de justiça extremamente apurado e, no Big Brother, vai fazer questão de dizer sempre o que pensa.

Em contraste, Micael Miquelino, com 24 anos, é um homem do campo. É empresário e tem o seu próprio negócio de madeiras, cortiças e limpezas de mato, sentindo muito orgulho nas suas origens.

Sara Silva, de 22 anos, também está ligada ao mundo digital: é gestora de redes sociais. Trabalha por conta própria a gerir as redes de várias empresas e, aos fins-de-semana, faz ainda part-time numa sapataria. Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto, está a tirar uma pós-graduação em Social Media e Content Marketing.

Solange Tavares, de 27, é cabeleireira.

Inês Vilhalva é proprietária de uma tabacaria. Adora ler e escrever. Sonha tornar-se autora de livros de fantasia para jovens adultos.

Tiago Rodrigues, com 36 anos, trabalha na biblioteca municipal. Nos tempos livres é pescador, faz motocross e vai ao ginásio.

Por fim, Tomé Cunha, com 23 anos, é nadador-salvador.Tirou um curso de DJ de seis meses e já atua em alguns eventos.