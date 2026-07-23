Ruth Marlene envolvida em polémica. Filha de 13 anos comove Internet: «É muito fácil julgar por uma fotografia»

A polémica em torno da aparência de Ruth Marlene continua a dar que falar, mas desta vez foi a filha mais velha da cantora, Morgana, de 13 anos, quem decidiu quebrar o silêncio. A jovem recorreu às redes sociais para defender a mãe das críticas e rumores que têm circulado nos últimos dias.

Numa emotiva mensagem, Morgana mostrou-se triste com os comentários dirigidos à artista e ex-concorrente da 1ª Companhia, e rejeitou as especulações sobre alegadas cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos.

"Há coisas que me deixam mesmo triste. Ver pessoas na internet a julgarem a minha mãe, a inventarem coisas sobre ela e a criticarem a sua aparência sem saberem absolutamente nada da sua história. A minha mãe não fez plásticas nem os procedimentos que dizem. O que mudou nela foi o tempo, como muda em qualquer pessoa. As fotos que vou partilhar têm muitos anos de diferença, e é normal que exista essa mudança", escreveu.

A adolescente aproveitou ainda para destacar o percurso de vida da cantora, lembrando os sacrifícios que fez ao longo dos anos para garantir o bem-estar da família.

"Mas o que nunca mudou foi a mulher incrível que ela é. Desde os sete anos de idade que trabalha e luta todos os dias. Fez de tudo para nunca faltar comida na mesa para mim e para a minha irmã. Sacrificou muito da sua vida para nos dar uma vida melhor", afirmou.

Na publicação, Morgana deixou também uma reflexão sobre a facilidade com que as pessoas fazem julgamentos nas redes sociais sem conhecerem a realidade de quem está do outro lado.

"É muito fácil julgar alguém por uma fotografia. Difícil é conhecer a história, as lutas, as lágrimas e a força que essa pessoa carrega. Para mim, a minha mãe nunca será definida pelos comentários maldosos de quem não a conhece. Ela será sempre a mulher mais forte, mais batalhadora e mais bonita que eu conheço."

A mensagem termina com uma emocionante declaração de amor e apoio à mãe, numa altura em que Ruth Marlene continua a enfrentar uma onda de comentários sobre a sua imagem.

"Tenho orgulho em ser tua filha. Mãe, espero que nunca deixes que as palavras de quem não sabe a tua história tenham mais força do que tudo o que já conquistaste. Tu és muito especial para mim, e eu vou estar sempre ao teu lado."

As palavras de Morgana rapidamente conquistaram o apoio de muitos seguidores, que elogiaram a maturidade da jovem e a forma como saiu em defesa da mãe, reforçando a importância de combater o julgamento e os ataques pessoais nas redes sociais.